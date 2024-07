◆入江里咲、活動休止発表

【モデルプレス=2024/07/01】Juice=Juiceの入江里咲が、パニック障害のため活動を休止することがわかった。7月1日、公式サイトにて発表された。公式サイトでは、入江について「めまいや倦怠感・不安感などの体調不良が続いており、診察を受けたところ『パニック障害』との診断を受けました」と報告。「医師の指導のもとしばらくの間、休養し通院加療が必要と診断されましたので当面の間活動を休止し治療に専念させて頂きます」と活動を休止することを発表した。

◆公式サイト全文

活動再開については「引き続き経過を見ながら医師の判断を仰ぎ検討してまいります」としている。なお、入江が出演を予定していたHello! Project 2024 Summer ALL OF US「ベガ」「アルタイル」の全公演(7月13日〜9月1日)、フェス「Lucky Fes’24」(7月15日)、「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」(8月4日)、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」(8月12日)、そして7月23日に予定していた同期である有澤一華・江端妃咲とのFCイベントは欠席することが決定している。(modelpress編集部)いつもJuice=Juiceを応援頂きありがとうございます。メンバーの入江里咲ですが、めまいや倦怠感・不安感などの体調不良が続いており、診察を受けたところ「パニック障害」との診断を受けました。医師の指導のもとしばらくの間、休養し通院加療が必要と診断されましたので当面の間活動を休止し治療に専念させて頂きます。活動再開時期に関しましては、引き続き経過を見ながら医師の判断を仰ぎ検討してまいります。また、出演を予定しておりました下記公演は欠席させて頂きます。●Hello! Project 2024 Summer ALL OF US「ベガ」「アルタイル」全公演●7月15日(祝月)Lucky Fes’24●7月23日(火)Juice=Juice有澤一華・入江里咲・江端妃咲 FCイベント2024●8月4日(日)TOKYO IDOL FESTIVAL 2024●8月12日(月/振休)ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024ファンの皆様並びに関係各位にはご心配及びご迷惑をおかけいたしますが何卒ご理解頂きます様よろしくお願い申し上げます。【Not Sponsored 記事】