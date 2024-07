伊東オレンジビーチなどに所監視所を設置！伊東市「海水浴場」

伊東市では、この夏、伊東オレンジビーチを始めとして3か所の海水浴場と川奈いるか浜公園に監視所を設置します。

伊東市「海水浴場」

伊東市では、この夏、伊東オレンジビーチを始めとして3か所の海水浴場と川奈いるか浜公園に監視所を設置。

伊東温泉街が目の前に広がり、大人から子どもまで楽しめるウォーターパークが設置されている「伊東オレンジビーチ」、伊豆半島屈指の1.5km以上続く砂浜のロングビーチがある「宇佐美海水浴場」、小さいながらも海の透明度は抜群、シーズン中でも比較的混雑の少ない「川奈海水浴場」、波が穏やかで静かなため子どもでも安心してビーチで遊べる「川奈いるか浜公園」。

どの海水浴場もそれぞれ違った特徴があり、海を存分に楽しむことができます。

海水浴場の詳細は伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド(https://itospa.com/)」を確認してください。

◆海水浴場概要

〈伊東オレンジビーチ〉

監視所設置日時:令和6年7月13日(土)から令和6年8月25日(日) 9時から16時00分

場所 :静岡県伊東市湯川〜松原

アクセス :JR伊東駅から徒歩3分、石橋ICから60分

駐車場 :なぎさ観光駐車場(市営)

(24時間営業、最初の1時間200円、30分毎に100円増)

〈宇佐美海水浴場〉

監視所設置日時:令和6年7月20日(土)から令和6年8月25日(日) 9時から16時00分

場所 :静岡県伊東市宇佐美

アクセス :JR宇佐美駅から徒歩5分、石橋ICから55分

駐車場 :留田駐車場(公営)

(8:00〜17:00、車1,000円・バイク500円/日)

〈川奈海水浴場〉

監視所設置日時:令和6年7月20日(土)から令和6年8月25日(日) 9時から16時00分

場所 :静岡県伊東市川奈

アクセス :伊豆急川奈駅から徒歩15分、JR伊東駅からバス20分、

石橋ICから70分

駐車場 :海女屋駐車場(民営)

(8:00〜16:00、車1,000円・バイク800円/日)

〈川奈いるか浜公園〉

監視所設置日時:令和6年7月20日(土)から令和6年8月25日(日) 9時から16時00分

場所 :静岡県伊東市川奈

アクセス :伊豆急川奈駅から徒歩15分、JR伊東駅からバス20分、

石橋ICから70分

駐車場 :いるか浜駐車場(区営)

(6:00〜17:00、車1,000円/日、バイク無料)

※駐車場は開始時間が多少前後する可能性があります。

※駐車料金は税込です。

