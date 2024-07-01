NEWS、神秘的な空間で「JAPANEWS」歌い上げるMV公開 ナレーションは野沢雅子
NEWSが、新曲「JAPANEWS」のミュージックビデオを公開した。
新曲「JAPANEWS」は、2024年7月24日にリリースとなるニューアルバム『JAPANEWS』のリード曲。MVは、“日本の景色”をテーマに制作された。神社、祭り、桜、竹林、電車、食卓など、日本の様々な景色が映し出される神秘的な空間で楽曲を歌い上げるメンバーの様子を、大胆なカメラワークで捉えた映像となっている。
なお、このMVでは2021年にリリースされた「未来へ」の映像チームと再びタッグを組んでおり、映像の監修にメンバーの加藤シゲアキも参加。曲間のナレーションは、声優・野沢雅子が担当している。
◎映像情報
YouTube『NEWS - JAPANEWS [Official Music Video]』
https://youtu.be/3JqgybdgqnU
◎リリース情報
アルバム『JAPANEWS』
2024/7/24 RELEASE
＜初回盤A（2CD＋Blu-ray）＞
LCCN-0839〜841 / 4,700円（tax out）
※「JAPANEWS」スペシャルBOX仕様 / 16Pフォトブック / 20P歌詞ブックレット / シリアルコード（1）封入
＜初回盤A（2CD＋DVD）＞
LCCN-0842〜844 / 4,700円（tax out）
※「JAPANEWS」スペシャルBOX仕様 / 16Pフォトブック / 20P歌詞ブックレット / シリアルコード（1）封入
＜初回盤B（2CD＋Blu-ray）＞
LCCN-0845〜847 / 4,700円（tax out）
※「JAPANEWS」スペシャルBOX仕様 / 16Pフォトブック / 20P歌詞ブックレット / シリアルコード（2）封入
＜初回盤B（2CD＋DVD）＞
LCCN-0848〜850 / 4,700円（tax out）
※「JAPANEWS」スペシャルBOX仕様 / 16Pフォトブック / 20P歌詞ブックレット / シリアルコード（2）封入
＜通常盤（2CD）＞
LCCN-0851〜852 / 3,500円（tax out）
※32Pブックレット / シリアルコード（3）封入（通常盤初回プレスのみ）