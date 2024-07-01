【ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム】
2024年 発売予定
価格：未定

　バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC用オンライン共闘アクションゲーム「ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム」の「発売日告知＆ストーリートレーラー」を7月3日0時より公開する。

　「ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム」は、様々な役割を持った「SAO」シリーズのキャラクターが記憶を越えて参戦する多人数共闘アクション。世界中のプレーヤーたちと最大20人のチームを組み、強大な敵と戦っていく。

　オフライン専用モードの「ストーリーモード」は、家庭用ゲームでは初めて原作とアニメに準拠した世界線で、本作のオリジナルストーリーが描かれる。

　またオンラインプレイ専用モードには、「Co-Opクエスト」と「ボスレイド」などが登場。最大20人のプレーヤーで、協力型のボス戦などを楽しむことができる。

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
(C)2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.