新色“キナリ”登場！ktp.labo「北海道ウールブランケット」

雑貨ブランド「ktp.labo(ケーティーピーラボ)」では、北海道ウールブランケットの新色として“キナリ”をktp.labo公式オンラインショップ(ツクツク店・BASE店)で、2024年7月1日より順次販売中です。

ktp.labo「北海道ウールブランケット」

販売価格 :11.000円(税込)

サイズ :約80×140cm

カラー展開:ダークブラウン(裏:ネイビー)、キナリ(裏:キナリ)

素材 :綿90%、ウール10%

生産国 :日本

北海道で育った羊「サフォーク」からとれた希少な羊毛を使い、日本で紡績・製造した純国産ウールのブランケットです。

現在日本では国産ウールの生産はとても難しいとされており、輸入羊毛の安値に押し出され廃棄されているのが現状です。

「エコロジーの観点からこのまま捨ててしまうのは勿体ない」と羊牧場側から相談を受け、国産ウールを使用した生地が作られ、その生地からブランケットを製造。

■抜群の機能性

使用している「サフォーク」の羊毛は繊維自体に弾力があり、空気をたっぷり含んでいるため保湿性が高いのが特徴です。

また、保湿性だけではなく吸湿性・放湿性に優れていて機能性抜群です。

汗や湿気を吸収しやすく蒸れにくいので、秋冬はもちろんオールシーズン快適に使用できます。

■安心の天然素材

洗毛からすべて手作業で行い、天日干しで乾燥させることで、環境に優しい国産ウールを復活させることに成功しました。

また、合成繊維は使わず、すべて天然繊維を使用したブランケットで、肌に優しく安心して使用できます。

■2way仕様

ひざ掛け:約80×140cmの大き目サイズなのでひざ掛けとして使うことはもちろん、広げてお昼寝ブランケットとしても使用できます。

羽織:肌寒い時に羽織れば、ウールの温もりでほっと温まります。

デザイン性あるフォルムなので、厚手の洋服からでもゆったりと羽織ることができます。

■新色“キナリ”

羊カラーのキナリは、明るく落ち着いた雰囲気。

インテリアやシーンを選ばないシンプルなデザインで、お部屋の差し色としてもオススメです。

