¹â¹»ÁíÂÎ¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼1²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¡ª¥×¥ì¥ß¥¢WEST¼ó°Ì¤Î¡ÈÄ¶¹¶·âÅª¡ÉÂçÄÅ¤ÏºåÆîÂç¹â¤ÈÂÐÀï

¼Ì¿¿³ÈÂç

6·î29Æü¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

º£Âç²ñ¤«¤éÊ¡Åç¸©¤Ç¤Î¸ÇÄê³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤Ï¡¢7·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«Ëë¡£·è¾¡Àï¤Ï8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢J¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£

1²óÀï

7·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë

Ë²³Ø±à(ÀÐÀî) vs Æü¾Ï³Ø±à(µÜºê)

Åì»³(µþÅÔ) vs ¹âÀî³Ø±à(»³¸ý)

¶½Ô¢(Âçºå­¡) vs ÀÅ²¬³Ø±à(ÀÅ²¬)

ÅÔ»ÔÂç±ö¿¬(Ä¹Ìî) vs ÀçÂæ°é±Ñ(µÜ¾ë)

À¾ÌÜ(½©ÅÄ) vs ¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)

ÉÙ»³Âè°ì(ÉÙ»³) vs »¥ËÚÂçÃ«(ËÌ³¤Æ»­¢)

¶á¹¾(¼¢²ì) vs ÆÁÅç»ÔÎ©(ÆÁÅç)

ÅìË®(°¦ÃÎ) vs ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è)

¿À¸Í¹°ÎÍ(Ê¼¸Ë) vs Äëµþ(Åìµþ­¡)

»³Íü³Ø±¡(»³Íü) vs ÆáÇÆÀ¾(²­Æì)

±óÌî(´ä¼ê) vs »°½Å(»°½Å)

À¥¸ÍÆâ(¹­Åç) vs Î¶Ã«(º´²ì)

Ìø¥ö±º(ÂçÊ¬) vs ÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã)

ÄëµþÂç²Ä»ù(´ôÉì) vs Ìø¥ö±º(ÂçÊ¬)

°°Àî¼Â¶È(ËÌ³¤Æ»­¡) vs ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹)

¶ðß·Âç¹â(Åìµþ­¢) vs ºÑÈþ(°¦É²)

¾»Ê¿(ºë¶Ì) vs ¿ÔÀ¿³Ø±à(¹áÀî)

ÂçÄÅ(·§ËÜ) vs ºåÆîÂç¹â(Âçºå­¢)

´Ý²¬(Ê¡°æ) vs ¶áÂçÏÂ²Î»³(ÏÂ²Î»³)

ºîÍÛ³Ø±à(²¬»³) vs »³·ÁÌÀÀµ(»³·Á)

J¥ê¡¼¥°¤ò·ÐÍ³¤»¤º¡ÖÂ´¶È¸åÂ¨¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡×¤ØÄ©Àï¤·¤¿¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥¹¥¿¡¼5Ì¾

1²óÀï¤«¤é¶½Ô¢vsÀÅ²¬³Ø±à¤Ê¤É¹¥¥«¡¼¥É¤¬¼Â¸½¡£

º£µ¨¤ÎU-18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢10»î¹ç37ÆÀÅÀ¤È¶Ã°ÛÅª¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¸øÎ©¤ÎÀ±¡¦ÂçÄÅ¤ÏºåÆîÂç¹â¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£