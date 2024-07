ニューカッスル、チェルシーから19歳DFホールを買い取り！　ベテランGKラディ加入も発表

ニューカッスルは7月1日、2023−24シーズンはチェルシーからレンタル移籍加入していたU−20イングランド代表DFルイス・ホールが完全移籍にて加入することを発表した。同日付で、元イングランド代表GKジョン・ラディの完全移籍加入も伝えている。クラブからホールの契約期間は明かされておらず、長期契約であることのみが明らかになっている。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、ニューカッスルはホールの買い取りに際し、移籍金2800万ポンド(約57億円)をチェルシーに支払ったという。

🗣️ "It's a huge, huge club which is only going one way and to be a part of that, however big or small, is going to be very pleasing and very exciting."



Glad to have you on board, John! 👊 pic.twitter.com/tGVsqfkg8m