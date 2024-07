コロニャがサンエックスの広報に就任して1年が過ぎた。これを機にコロニャの公式サイトがリニューアルオープン、記念に壁紙のプレゼントも行われる。コロニャは街角のちいさなパンニャ(屋)さんでのんびり暮らしているねこ。ひとみしりのコロニャは、いつも失敗作のコロネパンに隠れている。サンエックスネットショップでのバイトねこ経験を通じて頑張りを認められたコロニャは、2023年7月よりサンエックス広報に就任。ひとみしりながらも広報として取材を受けたり、イベントに出席したりと奮闘中。

アニメージュプラスでも以前に、サンエックス本社のショールームや新作アイテムの紹介をしていただいている。その際ちゃんと名刺交換もしている!そんなコロニャが広報に就任して1年、ころころコロニャの公式サイトがリニューアルオープンした。コロニャが広報の仕事をしている様子が見られる。またリニューアルを記念して、壁紙のプレゼントも行われている。「公式サイトからダウンロードできニャす」とのこと。先日行われた、コリラックマ『20周年カフェ』の内覧会にお邪魔したときにも会場でコロニャにお会いした。公式サイトのほかにも、コロニャのお仕事の様子や、イベント出動の様子を紹介している「コロニャの広報日記」はインスタグラムで読めるので「ぜひフォローしてくだニャい!」とのこと。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.