miletのカバー曲「We All Lie」TVドラマ「スカイキャッスル」テーマソングに

milet(ミレイ)が歌うドラマ「スカイキャッスル」のテーマソング「We All Lie」が、2024年7月26日(金)に配信リリースされる。

miletのカバー曲「We All Lie」

7月25日(木)より放送開始される木曜ドラマ「スカイキャッスル」は、韓国ドラマ「SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜」を原作にしたドラマ作品。誰にも言えない”秘密”を抱えた美しきセレブ妻たちを主役に、夫の出世や子供の受験など、プライドをかけたドロ沼の戦いの数々を描く“マウントバトル”ミステリーだ。

ドラマ「スカイキャッスル」のテーマソング

miletは今回、原作のテーマ曲となっていた「We All Lie」をカバー。自身の楽曲ではこれまであまり歌にしてこなかったという憎しみや復讐心といった感情を、原曲へのリスペクトを込めて表現。原曲の魅力を保ちながら、miletらしいエッセンスを詰め込んだカバー曲に仕上げたという。

milet コメント

『スカイキャッスル』のテーマソングとしてハジンさんの歌う「We All Lie」を、リスペクトの想いを込めカバーさせていただきました。

今まであまり歌にしてこなかった憎しみや復讐心などの感情を音にできたことが新鮮でした。静かに燃えるアダルトな雰囲気で歌うことができたと思います。

ぎらぎらドロドロの女たちのバトルを「Is this really true」という歌詞がさらに煽っていくのだろうと考えると期待が高まります。この「We All Lie」も物語とともに楽しんでいただけたら幸いです。

楽曲情報

milet カバー曲「We All Lie」

※テレビ朝日系 木曜ドラマ「スカイキャッスル」テーマソング。

配信リリース日:2024年7月26日(金)

