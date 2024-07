aikoの16枚目となるフルアルバム『残心残暑』が、8月28日にリリースされることが決定した。前作アルバムから約1年半ぶりとなる本作CDには、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』主題歌「相思相愛」や、2023年11月にリリースされたシングル「星の降る日に」、TVアニメ『君は放課後インソムニア』主題歌の「いつ逢えたら」などのシングル表題曲を含む全13曲が収録される。また、初回限定仕様盤には、2024年に開催されたアリーナツアー<Love Like Pop vol.24>から、ツアーのセミファイナルとなった2月17日の横浜アリーナ公演の模様がBlu-ray又はDVDで収録される。

16th Album『残心残暑』

2024年8月28日(水)発売

予約:https://aiko.lnk.to/16thalbum_CD



初回仕様限定盤A[CD+ LIVE Blu-ray](PCCA-15032/税込6,050円)

初回仕様限定盤B[CD+LIVE DVD](PCCA-15033/税込6,050円)

通常仕様盤[CD only](PCCA-15034/税込3,300円)



【CD】

「相思相愛」「星の降る日に」「いつ逢えたら」ほか全13曲収録

※収録曲順は未定です。

※収録曲数、収録内容は変更になる場合があります。



【Blu-ray/DVD】

aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」

<セットリスト>

01.飛行機

02.青空

03.荒れた唇は恋を失くす

04.アップルパイ

05.恋のスーパーボール

06.名のないハート

07.明日もいつも通りに

08.ばいばーーい

09.宇宙で息をして

10.もっと

11.58cm

12.えりあし

13.アタック!24メドレー

14.星の降る日に

15.キラキラ

16.ねがう夜

17.のぼせ

18.ジェット

19.ストロー



特典映像: Love Like Pop vol.24 behind the scenes

副音声:aiko Commentary



※収録内容は変更になる場合があります。



・販売店舗別オリジナル特典

Amazon.co.jp:aikoオリジナルペッドボトルホルダー飲んで(Amazon ver.)

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:aikoオリジナルペッドボトルホルダー飲んで(TOWER RECORDS ver.)

全国HMV/HMV&BOOKS online:aikoオリジナルペッドボトルホルダー飲んで(HMV ver.)

セブンネットショッピング:aikoオリジナルペッドボトルホルダー飲んで(セブンネットショッピング ver.)

楽天ブックス:aikoオリジナルペッドボトルホルダー飲んで(楽天ブックス ver.) ※オリジナル配送BOXでお届け

aiko online store+その他法人:aikoオリジナルペッドボトルホルダー飲んで(一般店 ver.)

フリーライブ<Love Like Aloha vol.7>

日時:2024年8月30日(金)16:00開場/18:00開演

会場:サザンビーチちがさき

特設サイト:https://www.aiko.com/lla_2024/



・【早期予約特典】「Love Like Aloha vol.7」、16thアルバム『残心残暑』予約購入者限定抽選申込み

シリアルナンバー配布対象期間:

オンラインショップ:2024年7月1日(月)〜2024年7月23日(火)18:00まで

実店舗:2024年7月8日(火)開店時〜2024年7月31日(水)閉店時まで

※2024年7月8日(火)より前に実店舗でご予約購入の場合の応募券のお渡し方法につきましては、各店舗へお問い合わせください。

受付期間:2024年7月1日(月)〜2024年7月31日(水)23:59

抽選結果確認:2024年8月8日(木)18:00

<aiko Live Tour「Live Like Rock vol.10」>

2024年

10月3日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

10月4日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

10月11日(金) 【香川】festhalle 18:00/19:00

10月12日(土) 【香川】festhalle 16:30/17:30

10月25日(金) 【愛知】Zepp Nagoya 17:30/18:30

10月26日(土) 【愛知】Zepp Nagoya 16:30/17:30

11月6日(水) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:00

11月7日(木) 【広島】HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:00/19:00

11月22日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

11月23日(土) 【大阪】Zeep Osaka Bayside 16:30/17:30

12月4日(水) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

12月5日(木) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

12月11日(水) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

12月12日(木) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00



2025年

1月12日(日) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30

1月13日(月・祝) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30

1月17日(金) 【北海道】Zepp Sapporo 18:00/19:00

1月18日(土) 【北海道】Zepp Sapporo 16:30/17:30

1月24日(金) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

1月25日(土) 【福岡】Zepp Fukuoka 16:30/17:30

2月7日(金) 【新潟】NIIGATA LOTS 18:00/19:00

2月8日(土) 【新潟】NIIGATA LOTS 16:30/17:30

2月14日(金) 【愛知】Zeep Nagoya 17:30/18:30

2月15日(土) 【愛知】Zeep Nagoya 16:30/17:30

2月21日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

2月22日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30

2月28日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月1日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月14日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月15日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月28日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

3月29日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30



チケット スタンディング(整理番号アリ) / 2F指定席 / (一部会場 2F立ち見あり)

7,500円(税込)

※公演日によって開場/開演時間が異なります。

※開場/開演時間は変更になる場合がございます。

※小学生以上チケット必要。未就学児は入場できません。

予約購入も本日からスタート。初回限定仕様盤には、<Love Like Pop vol.24>パスステッカーが封入される。また、販売店舗別オリジナル特典も用意されており、予約購入すると先着で販売店舗別オリジナル特典「aikoオリジナルペットボトルホルダー飲んで」がプレゼントされる。カラビナとホルダーの部分は各店舗別に6色のカラー展開となっている。また、8月30日にフリーライブ<Love Like Aloha vol.7>が、神奈川県茅ヶ崎市のサザンビーチちがさきにて開催されることも決定した。<Love Like Aloha> は、2003年から不定期で行われてきたフリーライブで、コロナ禍を経て約6年ぶりに実現。『残心残暑』を対象期間内に予約・購入すると、入場整理券応募用シリアルナンバーが付与される。<Love Like Aloha vol.7>の開催を記念して、7月1日より特設サイトもオープンされたので、ライブや整理券の応募に関する詳細は特設サイトにて。さらにカラオケDAMにて、aikoのライブカラオケが初解禁。過去の<Love Like Aloha>から厳選された5曲ライブ映像にて配信される。そして、<aiko Live Tour「Love Like Rock vol.10」>の開催が決定。10月3日の東京・Zepp Haneda公演を皮切りに全国9箇所32公演を回るロングツアーとなる。Baby Peenats先行も7月2日12時からスタートする予定だ。25周年イヤーを華々しく締めくくるかのように、盛り沢山の内容が一挙に解禁されたaiko。今後の活動に注目してほしい。