D・ルイスを売却したヴィラ、ユーヴェからバレネチェア＆イリング・ジュニオールの加入を発表

アストン・ヴィラは7月1日、ユヴェントスからアルゼンチン人MFエンツォ・バレネチェア、U−21イングランド代表FWサミュエル・イリング・ジュニオールと2名の選手が完全移籍加入することを発表した。クラブからはは契約期間、移籍金ともに明かされていないものの、イギリスメディア『スカイスポーツ』や移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏の情報によると、アストン・ヴィラは移籍金2200万ユーロ(約38億円)程度で両選手の獲得に漕ぎ着けたという。

Aston Villa is delighted to announce the double signing of Enzo Barrenechea and Samuel Iling-Junior from Juventus! ✅