『音楽の日2024』第3弾出演アーティストにAKB48グループ、奥田民生、坂道シリーズら！“希望のうた”中継企画の詳細も発表

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■岩手からHIPPY、石川・能登からFUNKY MONKEY BΛBY’S、神戸からLittle Glee Monster、熊本からWANIMAが熱い歌声を届ける！

中居正広、安住紳一郎（TBSアナウンサー）が総合司会を務め、TBSで7月13日14時から8時間にわたって放送される『音楽の日2024』で行われる“希望のうた”中継企画の詳細および第3弾出演アーティストが発表された。

『音楽の日』といえば、日本全国を結ぶ中継も見どころのひとつ。今回はテーマ「hope!音楽のチカラ」にちなんで、希望の地から“希望のうた”を歌う中継企画を実施。

岩手からはHIPPY、石川・能登からはFUNKY MONKEY BΛBY’S、神戸からはLittle Glee Monster、熊本からはWANIMAが熱い歌声を届ける。

さらに、多くのアーティストが目指す希望の地“武道館”をバックに、デビュー40周年で再集結した爆風スランプが名曲を歌い上げる。

そして、第3弾出演アーティストとして、AKB48グループ（AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48）、奥田民生、倉木麻衣、櫻坂46、島津亜矢、Da-iCE、長渕剛、新妻聖子、乃木坂46、日向坂46、Mrs. GREEN APPLE（五十音順）の出演が決定した。奥田民生がソロとして『音楽の日』に出演するのは今回が初。

盟友・谷村新司さんの一周忌を10月に控え、堀内孝雄と矢沢透が谷村さんの映像と歌声とともにアリスの名曲を生披露することも決定した。

番組情報

TBS『音楽の日2024』

07/13（土）14:00～21:56 ※生放送

総合司会：中居正広、安住紳一郎（TBSアナウンサー）

【第1弾出演アーティスト】

INI、新しい学校のリーダーズ、三代目 J SOUL BROTHERS、JO1、SPYAIR、SEKAI NO OWARI、DA PUMP、超特急、Number_i、NewJeans、BE:FIRST、平井大、FRUITS ZIPPER、マカロニえんぴつ、ME:I、LE SSERAFIM（五十音順）

【第2弾出演アーティスト】

アイナ・ジ・エンド、AliA、&TEAM、ENHYPEN、Omoinotake、Kis-My-Ft2、King & Prince、郷ひろみ、THE RAMPAGE、THE ALFEE、SUPER EIGHT、SixTONES、Snow Man、超ときめき（ハート）宣伝部、DISH//、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、nobodyknows＋、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、BOYNEXTDOOR、MY FIRST STORY × HYDE、MINMI、優里、ゆず（五十音順）

『音楽の日2024』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/ongakunohi/