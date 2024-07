ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、週刊少年ジャンプ(集英社)で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー2024』を、2024年7月3日(水)〜10月7日(月)に開催!

圧倒的なクオリティとスケールで麦わらの一味とルフィを狙う強敵とのド迫力のバトルが繰り広げられるライブ・エンターテイメント・ショー『ワンピース・プレミアショー2024』に、ルフィの“ギア5”が初登場☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ワンピース・プレミア・サマー 2024』ワンピース・プレミアショー

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月)1日1回/休演日あり

開催時間:18:15 開場/18:45 開演

開催場所:ウォーターワールド

チケット価格:大人[12歳以上]:3,000円(税込)、子ども[4〜11歳]:2,000円(税込)

チケット販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEBチケットストア、ローソンチケット(WEBのみ)

チケット一般販売開始:2024年5月9日(木)12:00〜

※上記価格はいずれも1名/前売り、当日券共通

※12歳でも小学生の場合は子ども価格。3歳以下で座席が不要な方は無料

※スタジオ・パス入場券の価格は含みません

※開催日およびチケットに関する詳細は、公式WEBサイトを確認ください

※チケットはユニバサル・プライム年間パス・グランロイヤルを持っている方を対象とした先行販売、その後、ローソンチケットプレリクエスト、一般販売の順番で販売します

毎年大好評のユニバーサル・スタジオ・ジャパンと、人気作品「ONE PIECE」のコラボレーションによる夏の大人気イベントの『ワンピース・プレミア・サマー』

”NO LIMIT!”なアイデアで、毎年高い満足度を誇り、超興奮・超感動のワンピース体験を届ける『ワンピース・プレミア・サマー2024』では、圧倒的なクオリティとスケールで麦わらの一味とルフィを狙う強敵とのド迫力のバトルが繰り広げられるライブ・エンターテイメント・ショー『ワンピース・プレミアショー2024』を公演。

2024年はパーク史上初「モンキー・D・ルフィ」の最高地点“ギア5”が初登場します。

ストーリー

航海の途中、補給のために立ち寄った島で、お宝の噂を聞きつけた麦わらの一味。

だが、それは、とある野望のためにルフィを手の内に入れようとたくらむ危険な傭兵集団 “クリムゾンソルジャー”の罠だった!!

仲間を人質にとられた一味は、救出のため敵地へ。

麦わらの一味それぞれの夢をあざ笑うかのように、力を誇示し攻撃を続ける 傭兵集団・・・!!

夢や仲間を信じるルフィたちの魂をかけた戦いが、今、はじまる!

登場キャラクター

ルフィたちを身近に感じられるのもこのショーの魅力!

モンキー・D・ルフィ

ロロノア・ゾロ

ナミ

ウソップ

サンジ

トニートニー・チョッパー

ニコ・ロビン

フランキー

ブルック

ジンベエたち麦わらの一味が目の前に登場します☆

『ワンピース・プレミアショー』だけのオリジナル・キャラクター

ルフィたちの前に現れる傭兵団“クリムゾン・ソルジャー”

そんな彼らを率いる紅蓮のボルスターはかなりの強敵!

ファントと

ホミングを引き連れています。

ルフィが“ギア5(フィフス)に変身!

2024年はパーク史上初「モンキー・D・ルフィ」の最高地点“ギア5”が初登場!

大迫力のバトルが目の前で繰り広げられます。

また、スモークやパイロを使った演出や、LEDボール、そしてスタント演出など臨場感あふれる、最初から最後まで見どころたっぷりになっています。

タオルを使った一体感高まる演出も

また2023年も会場の熱狂をさらに高めたタオルを使った演出のほか、2024年もルフィたちを身近に感じられるグリーティングで大盛り上がりできます!

パーク史上初、ルフィの“ギア5”が プレミアショーに初登場!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ワンピース・プレミア・サマー 2024』は、2024年7月3日(水)より開催です。

