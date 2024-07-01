『音楽の日』ミセス、坂道、長渕剛ら出演者第3弾発表 “希望のうた”中継企画も
中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、7月13日に8時間生放送されるTBS系夏の大型音楽特番『音楽の日2024』（後2：00〜9：56）の出演アーティスト第3弾と中継企画が2日、発表となった。
【写真】中継出演するアーティスト5組も発表
「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込め、2011年から始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、日本全国を結ぶ中継も見どころの一つ。今回は希望の地から“希望のうた”を歌う中継企画を行う。
岩手からHIPPY、石川・能登からFUNKY MONKEY BΛBY’S、神戸からLittle Glee Monster、熊本からWANIMAが熱く“希望のうた”を届ける。さらに、多くのアーティストが目指す“日本武道館”をバックに、デビュー40周年で再集結した爆風スランプが名曲を熱唱する。
このほか、昨年の合唱企画を盛り上げたMrs. GREEN APPLE、坂道グループの乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、5月に肺気胸の療養から復帰した長渕剛らがラインナップ。奥田民生はソロ初出演となる。
谷村新司さんの一周忌を10月に控え、盟友の堀内孝雄と矢沢透が谷村さんの映像と歌声とともに、アリスの名曲を生披露する。
■『音楽の日2024』出演者
▼総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）
▼出演アーティスト
INI
アイナ・ジ・エンド
新しい学校のリーダーズ
AliA
アリス ★
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48） ★
&TEAM
ENHYPEN
奥田民生 ★
Omoinotake
Kis-My-Ft2
King & Prince
倉木麻衣 ★
郷ひろみ
櫻坂46 ★
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
THE ALFEE
JO1
島津亜矢 ★
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
SixTONES
Snow Man
SPYAIR
SEKAI NO OWARI
Da-iCE ★
DA PUMP
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）
超特急
DISH//
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
長渕剛 ★
なにわ男子
Number_i
新妻聖子 ★
NewJeans
nobodyknows+
乃木坂46 ★
爆風スランプ ★
BE:FIRST
HIPPY ★
日向坂46 ★
平井大
FUNKY MONKEY BΛBY’S
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR
MY FIRST STORY × HYDE
マカロニえんぴつ
ME:I
Mrs. GREEN APPLE ★
MINMI
優里
ゆず
Little Glee Monster ★
LE SSERAFIM
WANIMA ★
▼大合唱企画
SUPER BEAVER「小さな革命」
▼ダンス企画出演アーティスト
INI
新しい学校のリーダーズ
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
Snow Man
Da-iCE
DA PUMP
超特急
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
BE:FIRST
FANTASTICS
ME:I
▼ダンス企画プロデュース
s**t kingz
【写真】中継出演するアーティスト5組も発表
「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込め、2011年から始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、日本全国を結ぶ中継も見どころの一つ。今回は希望の地から“希望のうた”を歌う中継企画を行う。
このほか、昨年の合唱企画を盛り上げたMrs. GREEN APPLE、坂道グループの乃木坂46、櫻坂46、日向坂46、5月に肺気胸の療養から復帰した長渕剛らがラインナップ。奥田民生はソロ初出演となる。
谷村新司さんの一周忌を10月に控え、盟友の堀内孝雄と矢沢透が谷村さんの映像と歌声とともに、アリスの名曲を生披露する。
■『音楽の日2024』出演者
▼総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）
▼出演アーティスト
INI
アイナ・ジ・エンド
新しい学校のリーダーズ
AliA
アリス ★
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48） ★
&TEAM
ENHYPEN
奥田民生 ★
Omoinotake
Kis-My-Ft2
King & Prince
倉木麻衣 ★
郷ひろみ
櫻坂46 ★
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
THE ALFEE
JO1
島津亜矢 ★
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
SixTONES
Snow Man
SPYAIR
SEKAI NO OWARI
Da-iCE ★
DA PUMP
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）
超特急
DISH//
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
長渕剛 ★
なにわ男子
Number_i
新妻聖子 ★
NewJeans
nobodyknows+
乃木坂46 ★
爆風スランプ ★
BE:FIRST
HIPPY ★
日向坂46 ★
平井大
FUNKY MONKEY BΛBY’S
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR
MY FIRST STORY × HYDE
マカロニえんぴつ
ME:I
Mrs. GREEN APPLE ★
MINMI
優里
ゆず
Little Glee Monster ★
LE SSERAFIM
WANIMA ★
▼大合唱企画
SUPER BEAVER「小さな革命」
▼ダンス企画出演アーティスト
INI
新しい学校のリーダーズ
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
Snow Man
Da-iCE
DA PUMP
超特急
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
BE:FIRST
FANTASTICS
ME:I
▼ダンス企画プロデュース
s**t kingz