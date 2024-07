シンガー・ソングライターのaikoが、約1年半ぶりとなる16枚目アルバム『残心残暑』を8月28日にリリースすることが決定した。あわせて、6年ぶりとなるサザンビーチ茅ヶ崎でのフリーライブ『Love Like Aloha vol.7』を8月30日に開催、ライブハウスツアー『Love Like Rock vol.10』も一挙発表となった。新アルバムには、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』の主題歌として各ストリーミングチャートを席巻した「相思相愛」をはじめ、「星の降る日に」「いつ逢えたら」などのシングル表題曲を含む全13曲が収録される。

初回限定仕様盤には、今年開催されたアリーナツアー『Love Like Pop vol.24』のセミファイナル、2月17日の横浜アリーナ公演の模様がBlu-ray/DVDで収められるほか、ツアーのパスステッカーが封入される。あわせて発表された『Love Like Aloha vol.7』は、2003年から神奈川県茅ヶ崎市のサザンビーチちがさきで不定期に行われてきた野外無料ライブ。コロナ禍を経て、約6年ぶりに実現する。ニューアルバム『残心残暑』を対象期間内に予約・購入すると、入場整理券応募用シリアルナンバーが付与される。きょう1日からは特設サイトもオープン。ライブや整理券の応募に関する詳細が公開されている。さらに、aiko Live Tour「Love Like Rock vol.10」の開催も決定。10月3日の東京・Zepp Haneda公演を皮切りに、全国9ヶ所計32公演を回るロングツアーとなる。Baby Peenats先行受付は、あす2日正午からスタートする。予約購入も本日からスタート。販売店舗別オリジナル特典も用意されており、『残心残暑』予約購入者に先着で販売店舗別オリジナル特典「aikoオリジナルペットボトルホルダー飲んで」を進呈。カラビナとホルダーの部分は各店舗別に6色のカラー展開となっている。カラオケDAMでは、aikoのLIVEカラオケを解禁。過去の『Love Like Aloha』から厳選された5曲がライブ映像で配信される。■フリーライブ『Love Like Aloha vol.7』日時:8月30日(金)午後4時開場 午後6時開演会場:サザンビーチちがさき■aiko Live Tour『Live Like Rock vol.10』10月3日(木):東京・Zepp Haneda10月4日(金):東京・Zepp Haneda10月11日(金):香川・festhalle10月12日(土):香川・festhalle10月25日(金):愛知・Zepp Nagoya10月26日(土):愛知・Zepp Nagoya11月6日(水):広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO11月7日(木):広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO11月22日(金):大阪・Zepp Osaka Bayside11月23日(土):大阪・Zeep Osaka Bayside12月4日(水):福岡・Zepp Fukuoka12月5日(木):福岡・Zepp Fukuoka12月11日(水):東京・Zepp Haneda12月12日(木):東京・Zepp Haneda▼2025年1月12日(日):宮城・SENDAI GIGS1月13日(月・祝):宮城・SENDAI GIGS1月17日(金):北海道・Zepp Sapporo1月18日(土):北海道・Zepp Sapporo1月24日(金):福岡・Zepp Fukuoka1月25日(土):福岡・Zepp Fukuoka2月7日(金):新潟・NIIGATA LOTS2月8日(土):新潟・NIIGATA LOTS2月14日(金):愛知・Zeep Nagoya2月15日(土):愛知・Zeep Nagoya2月21日(金):大阪・Zepp Osaka Bayside2月22日(土):大阪・Zepp Osaka Bayside2月28日(金):東京・Zepp Haneda3月1日(土):東京・Zepp Haneda3月14日(金):東京・Zepp Haneda3月15日(土):東京・Zepp Haneda3月28日(金):大阪・Zepp Osaka Bayside3月29日(土):大阪・Zepp Osaka Bayside