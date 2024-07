【ライブレポート】今市隆二（三代目JSB）全国アリーナツアーが開幕！日本武道館＆台湾公演の開催も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■オープニングでは、最新アルバム『R』のリード曲「RED」を炎に囲まれた圧巻のパフォーマンスで披露!

今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS)がソロでは自身2度目となる全国アリーナツアー『RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2024 “R”ED』を6月29に静岡・エコパアリーナでスタートした。

今回のツアーは、初のソロツアー以来、約6年ぶり2回目のアリーナツアーで、6月26日にリリースした最新アルバム『R』を引っさげて全国4会場(8公演)を巡る。

初日公演では、オープニングから最新アルバム『R』のリード曲「RED」を炎に囲まれた圧巻のパフォーマンスで披露。

そして、4月にリリースした「REALLY LOVE」や、過去楽曲のなかから「THROWBACK pt.2」「Catch my Light」などアンコール、メドレーを含めて全19曲を届けた。

さらに、自身の誕生日の9月2日に単独では初となる日本武道館公演を、ソロ活動の集大成の位置づけとして、10月6日にZepp New Taipeiで台湾公演を行うことも発表した。

ライブ情報

『RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2024 “R”ED』

06/29(土)静岡・エコパアリーナ

06/30(日)静岡・エコパアリーナ

07/03(水)大阪・大阪城ホール

07/04(木)大阪・大阪城ホール

080/3(土)福岡・マリンメッセ福岡 A館

08/04(日)福岡・マリンメッセ福岡 A館

08/24(土)千葉・ららアリーナ 東京ベイ

08/25(日)千葉・ららアリーナ 東京ベイ

RYUJI IMAICHI ANNIVERSARY STAGE 2024 “R” in武道館

09/02(月)東京・日本武道館

RYUJI IMAICHI “R”OAD THE FINAL in TAIPEI

10/06(日)台湾・Zepp New Taipei

リリース情報

2024.06.26 ON SALE

ALBUM『R』

