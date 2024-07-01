SUPER EIGHT、アルバムボーナストラック情報解禁。ライブ定番曲「“超”勝手に仕上がれ」とスカパラがリアレンジした「オモイダマ」
SUPER EIGHTが、7月31日に発売する14枚目のアルバム『SUPER EIGHT』通常盤に収録されるボーナストラック2曲の概要を発表した。
ボーナストラックの1曲目は、「オモイダマjam with東京スカパラダイスオーケストラ」。先日、東京スカパラダイスオーケストラの3カ月連続リリース企画「“NO BORDER” 3部作」の第二作としてSUPER EIGHTをゲストボーカルに迎えた「あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT」を8月8日に配信リリースすることを発表したばかりの二組。
ボーナストラックの2曲目には、改名後初のTVパフォーマンスでも披露されたSUPER EIGHTのライブ定番曲「“超”勝手に仕上がれ」が収録される。「S・U・P・E・R！SUPER！E・I・G・H・T！」の新たな掛け声に思わず胸が疼き、SUPER EIGHTのライブに改めて欠かせない一曲になっている。
これにて、ニューアルバム『SUPER EIGHT』の収録全貌が明らかになった。
『SUPER EIGHT』
予約・詳細：https://SUPEREIGHT.lnk.to/SUPER_EIGHT
・初回限定「SUPER」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,800 / LCCA-6136〜6137 (Blu-ray) / LCCA-6138〜6139 (DVD)
・初回限定「HERO」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,600 / LCCA-6140〜6141 (Blu-ray) / LCCA-6142〜6143 (DVD)
・通常盤：CD
税込価格￥3,300 / LCCA-6144
・通販限定「EIGHT」盤
CD+GOODS 税込価格 ￥8,800 / LCNC-0074
収録内容
【初回限定「SUPER」盤】
仕様形態：透明スリーブ・デジパック仕様、トールケース、網代フォトブック48P、ポスター型歌詞カード
▼CD収録曲
・全盤共通
01.「Overture -SUPER∞THEME-」 (作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真)
02.「カカッテコーゼ」 (作詞：空谷泉身 作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真)
03.「未完成」 (作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach)
04.「なんだかThat’s 青春！」 (作詞・作曲：つんく 編曲：鈴木俊介)
05.「HAPPY」 (作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE/SHUN)
06.「ハリケーンベイベ」 (作詞・作曲・編曲：岡村靖幸)
07.「オオカミと彗星」 (作詞・作曲：LEO 編曲：Peach)
08.「Interlude -several nights-」 (作曲・編曲：蔦谷好位置)
09.「鍵」 (作詞：asmi 作曲：asmi/Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto)
10.「アンスロポス」 (作詞・作曲：キタニタツヤ 編曲：Diz)
11.「音楽が聴こえている」 (作詞：上中丈弥 (THEイナズマ戦隊) 作曲：久保裕行 (THEイナズマ戦隊) 編曲：Peach)
12.「喝采」 (作詞：栗原暁 (Jazzin’park)作曲：久保田真悟 (Jazzin’park)/栗原暁 (Jazzin’park)編曲：久保田真悟(Jazzin’park))
13.「群青の風」 (作詞・作曲：山内総一郎（フジファブリック）編曲：桑田健吾)
14.「Eighdays」 (作詞・作曲：片岡健太 (sumika) 編曲：宮田‘レフティ’リョウ)
15.「次回予告」
・「通常盤」ボーナストラック
16.「オモイダマjam with東京スカパラダイスオーケストラ」
（作詞：松原さらり 作曲：南田健吾 編曲：東京スカパラダイスオーケストラHorn arranged by北原雅彦）
17.「“超”勝手に仕上がれ」 （作詞：オカモトショウ 作曲：オカモトショウ/オカモトコウキ 編曲：OKAMOTO’S）
▼Blu-ray / DVD収録内容
・「大山田presents ヨコさんヒナさん高尾山中膝栗毛」
・「SUPER EIGHT爆誕ものがたり」
【初回限定「HERO」盤】
仕様形態：ワンピースBOX・デジパック仕様、歌詞フォトブック48P
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一
▼Blu-ray / DVD収録内容
・「ヨコヒナpresents "滝汗ダラダラ！文句タラタラ！" 大山田20年目のバラエティ修行 略して〇〇！！」
・「抱腹絶倒！メンバープレゼン企画会議」
【通常盤】
仕様形態：ジュエルケース、歌詞ブックレット24P
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容＋ボーナストラック収録（※後日発表）
【通販限定「EIGHT」盤】
仕様形態：SUPER BOX仕様、A4サイズ、デジパック、ポスター型歌詞カード、ハードカバー写真集「SUPER∞」（60P）、SUPER EIGHTオリジナルグッズ（オリジナルアクリルスタンド / ピンバッジ）同梱
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一