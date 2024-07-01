yummy′g、1st EP『How was it?』7/24にリリース＆初ツアー開催
大阪発3ピースガールズバンド・yummy'g（ヤミージ）が、デビューEP『How was it?』を7月24日に配信リリースする。
2024年1月の初ライブ後、3月には心斎橋BIGCATにて開催された関西最大の十代才能発掘プロジェクト「十代白書」決勝大会にも出演、さらにデビューシングル「charge!!」で、注目が集まっているバンドだ。
1st EP『How was it?』にはシングルとしてリリースされていた「charge!!」「Monster」を含む5曲が収録される。ジャケット画像も公開され、これまでのシングル同様にVo&Gt ASUKAによるデザイン。同時にバンドの公式SNSではEPのトレーラーも公開されている。
リリース情報
7月24日 配信リリース
＜収録曲＞
1. driving girl
2. charge!!
3. 3rd
4. Monster
5. boooom
【『How was it?』1st Trailer YouTube Short動画】
YouTube URL : https://youtube.com/shorts/O8kpyM4oooY?si=Hvdt-_4o8G_TTXE_
ライブ・イベント情報
8月20日(火) 東京 下北沢 近松
8月26日(月) 名古屋 RAD SEVEN
8月29日(木) 福岡 OP’s
9月6日(金) 大阪 ESAKA MUSE
※ 各地詳細後日発表。
※ 全公演対バンあり。yummy'g主催公演は9月6日大阪のみとなります。
関連リンク
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