今市隆二がソロとして自身2度目となる全国アリーナツアー<RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2024 “R”ED>を、6月29日にエコパアリーナを皮切りにスタートさせた。今ツアーは、初のソロツアー以来約6年ぶり2回目のアリーナツアーで、6月26日にリリースした最新アルバム『R』を引っ提げた内容と。オープニングからアルバム『R』からリード曲「RED」を炎に囲まれた圧巻のパフォーマンスで披露し「REALLY LOVE」、また過去楽曲の中から「THROWBACK pt.2」「Catch my Light」などアンコール・メドレー含む全19曲を披露した。

ライブ情報



<RYUJI IMAICHI ANNIVERSARY STAGE 2024 ”R” in武道館>日程:9月2日(月)<RYUJI IMAICHI "R"OAD THE FINAL in TAIPEI>日程:10月6日(日)会場:Zepp New Taipei