ホビー通販「あみあみ」にて、「アズールレーン 天城 走水静蓮Ver. アクリル展示ケース付きスペシャル版 1/7 完成品フィギュア」(44,220円 税込)の予約が受付中だ。

Yostarが贈る大人気アプリゲーム「アズールレーン」より、重桜に所属する巡洋戦艦「天城」が着せ替え「走水静蓮」の姿でフィギュア化!

涼しげな水着やボリューミーな髪はもちろん、巨大な艤装までしっかり再現。

水着のヴェールはクリア素材を用いることで透明感溢れる仕上がりとなっており、細かく造形されたアクセサリーや艤装のメカニカルな部分は異なる質感を塗装で表現されている。

指揮官のみなさんはぜひお迎えして、手元で堪能してはいかがだろうか。

商品の発売は2025年7月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■アズールレーン 天城 走水静蓮Ver. アクリル展示ケース付きスペシャル版 1/7 完成品フィギュア[APEX]

価格:44,220円(税込)

スケール:1/7

サイズ:高さ約25cm(台座含め)、展示ケース:W40×D30×H30cm

素材:PVC&ABS

JANコード:6971995421955

発売日:2025年7月未定

ブランド名:APEX

原作名:アズールレーン

キャラ名:天城

造型師:御猫

原型制作:御猫

彩色:180m/h





<セット内容一覧>

フィギュア本体

展示ケース





※画像は試作品を撮影したもの。実際の商品とは異なる場合あり。

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.(c)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

