SUPER EIGHT、14thアルバム収録曲のボーナストラック解禁 リリースから10年「オモイダマ」をスカパラがリアレンジ
5人組グループ・SUPER EIGHTの14枚目のアルバム『SUPER EIGHT』（7月31日発売）について、未解禁となっていた通常盤に収録されるボーナストラック2曲の概要が1日、発表された。
【写真】お人形になった『GR8EST BOY』たち
ボーナストラックの1曲目は、「オモイダマjam with東京スカパラダイスオーケストラ」が収録。先日、東京スカパラダイスオーケストラの3ヶ月連続リリース企画「“NO BORDER” 3部作」の第2作としてSUPER EIGHTをゲストボーカルに迎えた「あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT」を8月8日に配信リリースすることを発表したばかり。
2018年には「無責任ヒーロー」のリアレンジをスカパラが手がけたことでも話題を呼んだが、今回アルバムに向けて、ちょうどシングルリリースから10年が経つSUPER EIGHTの名曲「オモイダマ」を再びスカパラがリアレンジし、豪華なコラボレーションが実現した。
ボーナストラックの2曲目には、改名後初のテレビパフォーマンスでも披露されたSUPER EIGHTのライブ定番曲「“超”勝手に仕上がれ」が収録される。「S・U・P・E・R！SUPER！E・I・G・H・T！」の新たな掛け声に思わず胸がうずき、SUPER EIGHTのライブに改めて欠かせない1曲になっている。
■『SUPER EIGHT』全盤共通収録曲
01：「Overture -SUPER∞THEME-」（作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真）
02：「カカッテコーゼ」（作詞：空谷泉身 作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真）
03：「未完成」（作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach）
※テレビ朝日系オシドラサタデー『帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし』主題歌
04：「なんだかThat’s 青春！」（作詞・作曲：つんく 編曲：鈴木俊介）
05：「HAPPY」（作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE/SHUN）
06：「ハリケーンベイベ」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）
07：「オオカミと彗星」（作詞・作曲：LEO 編曲：Peach）
※テレビ朝日系金曜ナイトドラマ『警部補ダイマジン』主題歌
08：「Interlude -several nights-」（作曲・編曲：蔦谷好位置）
09：「鍵」（作詞：asmi 作曲：asmi/Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto）
10：「アンスロポス」（作詞・作曲：キタニタツヤ 編曲：Diz）
※読売テレビ・日本テレビ系テレビアニメ『め組の大吾 救国のオレンジ』OP主題歌
11：「音楽が聴こえている」（作詞：上中丈弥（THEイナズマ戦隊） 作曲：久保裕行（THEイナズマ戦隊） 編曲：Peach）
12：「喝采」（作詞：栗原暁 （Jazzin’park） 作曲：久保田真悟 （Jazzin’park）/栗原暁 （Jazzin’park） 編曲：久保田真悟 （Jazzin’park））
13：「群青の風」（作詞・作曲：山内総一郎 （フジファブリック） 編曲：桑田健吾）
14：「Eighdays」（作詞・作曲：片岡健太 （sumika） 編曲：宮田‘レフティ’リョウ）
15：「次回予告」
＜「通常盤」ボーナストラック＞
16.「オモイダマjam with東京スカパラダイスオーケストラ」（作詞：松原さらり 作曲：南田健吾 編曲：東京スカパラダイスオーケストラHorn arranged by北原雅彦）
17.「“超”勝手に仕上がれ」（作詞：オカモトショウ 作曲：オカモトショウ/オカモトコウキ 編曲：OKAMOTO’S）
【写真】お人形になった『GR8EST BOY』たち
ボーナストラックの1曲目は、「オモイダマjam with東京スカパラダイスオーケストラ」が収録。先日、東京スカパラダイスオーケストラの3ヶ月連続リリース企画「“NO BORDER” 3部作」の第2作としてSUPER EIGHTをゲストボーカルに迎えた「あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT」を8月8日に配信リリースすることを発表したばかり。
ボーナストラックの2曲目には、改名後初のテレビパフォーマンスでも披露されたSUPER EIGHTのライブ定番曲「“超”勝手に仕上がれ」が収録される。「S・U・P・E・R！SUPER！E・I・G・H・T！」の新たな掛け声に思わず胸がうずき、SUPER EIGHTのライブに改めて欠かせない1曲になっている。
■『SUPER EIGHT』全盤共通収録曲
01：「Overture -SUPER∞THEME-」（作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真）
02：「カカッテコーゼ」（作詞：空谷泉身 作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真）
03：「未完成」（作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach）
※テレビ朝日系オシドラサタデー『帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし』主題歌
04：「なんだかThat’s 青春！」（作詞・作曲：つんく 編曲：鈴木俊介）
05：「HAPPY」（作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE/SHUN）
06：「ハリケーンベイベ」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）
07：「オオカミと彗星」（作詞・作曲：LEO 編曲：Peach）
※テレビ朝日系金曜ナイトドラマ『警部補ダイマジン』主題歌
08：「Interlude -several nights-」（作曲・編曲：蔦谷好位置）
09：「鍵」（作詞：asmi 作曲：asmi/Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto）
10：「アンスロポス」（作詞・作曲：キタニタツヤ 編曲：Diz）
※読売テレビ・日本テレビ系テレビアニメ『め組の大吾 救国のオレンジ』OP主題歌
11：「音楽が聴こえている」（作詞：上中丈弥（THEイナズマ戦隊） 作曲：久保裕行（THEイナズマ戦隊） 編曲：Peach）
12：「喝采」（作詞：栗原暁 （Jazzin’park） 作曲：久保田真悟 （Jazzin’park）/栗原暁 （Jazzin’park） 編曲：久保田真悟 （Jazzin’park））
13：「群青の風」（作詞・作曲：山内総一郎 （フジファブリック） 編曲：桑田健吾）
14：「Eighdays」（作詞・作曲：片岡健太 （sumika） 編曲：宮田‘レフティ’リョウ）
15：「次回予告」
＜「通常盤」ボーナストラック＞
16.「オモイダマjam with東京スカパラダイスオーケストラ」（作詞：松原さらり 作曲：南田健吾 編曲：東京スカパラダイスオーケストラHorn arranged by北原雅彦）
17.「“超”勝手に仕上がれ」（作詞：オカモトショウ 作曲：オカモトショウ/オカモトコウキ 編曲：OKAMOTO’S）