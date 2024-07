【ワンピース・プレミア・サマー 2024】7月3日~10月7日 開催予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが7月3日より開催する期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2024」。正式開催に先駆けて、7月1日にメディアや関係者向けに初公開された。本稿では、ショーの様子を撮り下ろし写真でご紹介する。

「ワンピース・プレミア・サマー 2024」は、麦わらの一味とルフィを狙う強敵とのバトルが繰り広げられるライブ・エンターテイメント・ショー。プレミアショーでは史上初となる、ルフィの最高地点“ギア5”の登場が目玉のひとつとなっている。

今回麦わらの一味が立ち向かうのは、傭兵集団「クリムゾンソルジャー」。本ショーのオリジナルキャラクターで、傭兵団を率いる「紅蓮のボルスター」と戦うこととなる。

ショーはプレショーを含め、約90分。LEDポールやプロジェクションマッピングを使った演出なども登場し、迫力とボリュームたっぷりの一大ショーとなっている。

(C) 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション



WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) &TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR.

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

Universal Studios Japan TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.