IU、バンコク公演も成功裏に終了…ファンとの忘れられない時間

IUのワールドツアーは続く。IUは6月29日と30日の二日間、バンコクのインパクト・チャレンジャー・ホールにて「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT IN BANGKOK」を開催した。公演で彼女は、「Holssi」で現地のキッズダンサーたちとともにコンサートの幕を開けた。公演会場を埋めたファンたちは、リフトに乗って登場したIUに情熱的な歓声と応援を送った。続いて彼女は「JAM JAM」「Ah puh」「BBIBBI」「Obliviate」「Celebrity」「Blueming」「eight」「Coin」「I stan U」「Through the Night」「Shopper」「Above the time」「You & I」「Love wins all'」「Shh..」「Twenty-three」などのヒット曲で現場の雰囲気を熱く盛り上げた。

今回のコンサートでは、現地のアーティストNONT TANONTの「First Love」のカバーも披露し、現場の雰囲気はさらに熱くなった。その後、アンコールで一日目には「DRAMA」「LILAC」「Friday」「Palette」「Someday」、二日目には「unlucky」「Knees」「Good Day」「LILAC」「Palette」でフィナーレを飾った。バンコクのファンたちはIUへの思いを積極的に表現し、韓国語の応援法とテチャン(歌に沿って一緒に歌うこと)をはじめ、スローガンイベントを準備して、会場では珍しい光景が演出された。ファンたちの声援に、IUも気持ちを積極的にアピールした。以前の開催都市に続き、バンコクでも韓国で事前に用意したプレゼントを贈呈し、約5年ぶりに訪問したバンコクのファンたちの声援に恩返しするため、公演途中にタイ語でトークを交わして目を引いた。今度のバンコクコンサートは、チケット予約当時から全席完売を記録したことはもちろん、現地の100を超えるマスコミの取材陣が参加して、熱い関心を実感させた。IUは観客に向かって「この思い出が冷める前に、また会いましょう。その日まで健康に過ごしてください。愛しています!」と伝えた。バンコクのファンと忘れられない週末を過ごしたIUは、7月6日と7日に大阪でコンサートを開催する。