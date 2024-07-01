¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÆüËÜÃË»Ò¤ÎVNL¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¡Ä´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¿¤áÂ©¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Î£Ì¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¯²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆàËÜ²»á¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£¶·î£³£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë£±¡½£³¤ÈÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤Ç£±£¹£·£·Ç¯£×ÇÕ°ÊÍè£´£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë½àÍ¥¾¡¤Î²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤¯ÆüËÜ¤ÎÌö¿Ê¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ»æ¡ÖÀ¤³¦ÆüÊó¡×¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï·ã¤·¤¤ÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢º£¤ÏÇ§¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡ÖÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£²£·°Ì¤Î´Ú¹ñÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤Ë£±¾¡£±£´ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¹ß³Ê¤·¤¿¸å¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï£°£°Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¤¬ºÇ¸å¤À¡×¤È¼«¹ñÂåÉ½¤Îµç¾õ¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿´Ú¹ñ»æ¡Öµþ¶¿¿·Ê¹¡×¤â¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ò·ÁÀ®¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÃË½÷¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤·¤«¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤ÏÃË½÷¶¦¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ËÜÂç²ñ¹Ô¤¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤ËÆü´Ú¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î°ã¤¤²á¤®¤ë¸½¾õ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÌö¿Ê¤Ö¤ê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇÁ¢Ë¾¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£