スクウェア・エニックスは、キッチン雑貨「ドラゴンクエスト シリコンアイストレー <ロトの剣>」(税込2,420円)と「【オフィシャルショップ限定】スマイルスライム アイストレー」(税込1,760円)を通販サイト「e-STORE」にて7月1日より再受注を開始した。発売は8月3日を予定している。

「ドラゴンクエスト シリコンアイストレー <ロトの剣>」は「ドラゴンクエスト」シリーズに登場する「ロトの剣」の形で氷が作れる製氷皿。

「スマイルスライム アイストレー」は「ドラゴンクエスト」シリーズの「スライム」の形で氷が作れるアイストレー。氷以外にもジュースを入れて、アイスキャンディーのようなデザートを作ることもできる。

