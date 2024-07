LE′V、7月にZeppツアーを開催！北海道から福岡まで5都市でファンイベントを実施

2023年8月、1st EP「A.I.BAE」で韓国歌謡界に華やかにデビューし名を轟かせたLE'V(ワン・ツーハオ)。彼は成功的なデビューを果たすと同時に日本公式X(旧Twitter)を開設、4月には日本公式ファンクラブもオープンした。公式SNSとファンクラブサイトでLE'VEL(LE'Vのファンの名称)へ最新情報を提供してきた彼が、ついに札幌からスタートするZeppツアー「2024 LE'V SPECIAL FANEVENT ZEPP TOUR In JAPAN “TIME TO TALK”」を開催する。

今回のツアーはファンからの温かい声援に応えるため、サイン会とスペシャルファンイベントで構成される。7月1日に彼の誕生日の時間に合わせて公開されたポスターは、ピンク色の背景が彼の魅力を存分に際立たせている。また、同日には東京での追加公演の日程も発表され、現在、チケットぴあにて一般販売が行われている。どのようなイベントになるのかファンの期待が高まっている。

■公演概要

「2024 LE'V SPECIAL FANEVENT ZEPP TOUR In JAPAN “TIME TO TALK”」

【会場・日時】

●北海道:Zepp Sapporo

7月6日(土)

開場17:00/開演18:00※サイン会



●大阪:Zepp Osaka Bayside

7月13日(土)

開場16:00/開演17:00※スペシャルファンイベント



●愛知:Zepp Nagoya

7月14日(日)

開場13:00/開演14:00※スペシャルファンイベント



●福岡:Zepp Fukuoka

7月18日(木)

開場17:30/開演18:30※サイン会



●東京:Zepp DiverCity(TOKYO)

7月28日(日)

開場16:00/開演17:00



※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。



【チケット料金】

11,800円(税込)

※ドリンク代別

※1名様につき各公演4枚まで

※各公演同一価格となっております。

※未就学児入場不可

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※開催公演に関しては理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。予めご了承ください。

※公演内容は急遽変更になる場合がございます。

※公演当日のご入場時に、チケットのお申込者様にランダムでご本人様確認を行う可能性がございます。

※公演について会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※お申込み期間終了後の情報変更、お申込みキャンセル等は一切お受けできませんので、ご注意ください。



【チケット販売スケジュール】

・一般販売(先着)

6月30日(日)18:00〜各公演前々日23:59



ご購入はこちら



【東京追加公演チケット販売スケジュール】

・ファンクラブ先行(抽選)

受付期間:7月2日(火)18:00〜7月7日(日)23:59



・プレイガイド先行(先着)

受付期間:7月14日(日)18:00〜7月17日(水)23:59



・一般販売(先着)

受付期間:7月21日(日)18:00〜7月26日(金)23:59



※ファンクラブ先行で売り切れとなった場合は、以下「プレイガイド先行」「一般販売」が行われない可能性がございます。



<問い合わせ>

LE'V JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局:support@lev-japan.jp

営業時間:月〜金 10時〜17時



今後の状況により注意事項等に変更・追加がある場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願い致します。



■関連リンク

LE'V 日本公式X