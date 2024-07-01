ヴァイスのPRカード付き！ 「Disney SPECIAL CARD BOOK」が7月30日に発売ミッキーマウスやドナルドダックがデザインされたカードが付属
【ヴァイスシュヴァルツ｜Disney SPECIAL CARD BOOK】
7月30日 発売予定
価格：1,815円
(C)Disney
7月30日 発売予定
価格：1,815円
宝島社は、雑誌「ヴァイスシュヴァルツ｜Disney SPECIAL CARD BOOK」を7月30日に発売する。価格は1,815円。
本商品はブシロードのTCG「ヴァイスシュヴァルツ」および「ヴァイスシュヴァルツブラウ」のPRカードが付属するスペシャルブック。遊び方入門や付属のカードを取り入れたデッキ紹介、さらには付属カードのデザインを紹介するアートページなどが掲載される。
PRカードはヴァイスシュヴァルツ特製PRカード2枚（全4種）とヴァイスシュヴァルツブラウ特製PRカード1枚（全1種）が付属。収録されるセットのパターンが2つ存在し、ヴァイスシュヴァルツの「ずっと一緒 ミッキーマウス&ミニーマウス」および「ずっと一緒 ドナルドダック＆デイジーダック」のいずれかがパラレル仕様になる。
?情報解禁・予約スタート?- 【公式】宝島社マルチメディア編集局 (@brandbook_tkj) July 1, 2024
本誌限定デザインPRカード3枚付き
『ヴァイスシュヴァルツ|Disney SPECIAL CARD BOOK』の発売が決定??
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