【ヴァイスシュヴァルツ｜Disney SPECIAL CARD BOOK】
7月30日 発売予定
価格：1,815円

　宝島社は、雑誌「ヴァイスシュヴァルツ｜Disney SPECIAL CARD BOOK」を7月30日に発売する。価格は1,815円。

　本商品はブシロードのTCG「ヴァイスシュヴァルツ」および「ヴァイスシュヴァルツブラウ」のPRカードが付属するスペシャルブック。遊び方入門や付属のカードを取り入れたデッキ紹介、さらには付属カードのデザインを紹介するアートページなどが掲載される。

　PRカードはヴァイスシュヴァルツ特製PRカード2枚（全4種）とヴァイスシュヴァルツブラウ特製PRカード1枚（全1種）が付属。収録されるセットのパターンが2つ存在し、ヴァイスシュヴァルツの「ずっと一緒 ミッキーマウス&ミニーマウス」および「ずっと一緒 ドナルドダック＆デイジーダック」のいずれかがパラレル仕様になる。

(C)Disney
(C)bushiroad All Rights Reserved.
(C)Bushiroad