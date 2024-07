【ちょこぷに おおきな40cmぬいぐるみ シロコ(再販)】12月 発売予定価格:18,700円

グッドスマイルカンパニーは、ぬいぐるみ「ちょこぷに おおきな40cmぬいぐるみ シロコ」を12月に再販する。価格は18,700円。

本商品はスマートフォン用RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクター「シロコ」をぬいぐるみで立体化したもの。全高約40cmのビックサイズとなっており、丸みのあるシルエットがかわいらしいデザインとなっている。

「シロコ」の制服でデザインや頭部の耳なども再現されている。

サイズ:全高約400mm

素材:綿、ポリエステル

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.