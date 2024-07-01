「キング・ザ・ランド」出演キム・ジェウォン、日本公式Xをオープン！様々な魅了を発信
俳優のキム・ジェウォンの日本公式X（旧Twitter）が7月1日（月）にオープンした。
彼は、tvNドラマ「私たちのブルース」で幼い頃のチェ・ハンス（チャ・スンウォン）役をはじめ、EBSドラマ「君が落ちた世界」、KBS 2TV「ドラマスペシャル2022」の「十九 ヘダルドゥル」などに出演し、注目を集めている期待の新人俳優だ。JTBCドラマ「キング・ザ・ランド」では、イ・ロウン役を熱演。また現在話題のNetflixシリーズ「ヒエラルキー」でも高い評価を得ている。
日本公式Xでは、日本ファンに向け、彼の活動や最新情報など様々な魅力を発信していく予定だ。
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キム・ジェウォン 日本公式X
彼は、tvNドラマ「私たちのブルース」で幼い頃のチェ・ハンス（チャ・スンウォン）役をはじめ、EBSドラマ「君が落ちた世界」、KBS 2TV「ドラマスペシャル2022」の「十九 ヘダルドゥル」などに出演し、注目を集めている期待の新人俳優だ。JTBCドラマ「キング・ザ・ランド」では、イ・ロウン役を熱演。また現在話題のNetflixシリーズ「ヒエラルキー」でも高い評価を得ている。
日本公式Xでは、日本ファンに向け、彼の活動や最新情報など様々な魅力を発信していく予定だ。
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