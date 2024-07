Microsoftはこのたび、Windows IT Pro Blog「Windows news you can use: June 2024」において、Windows 11で2024年6月より利用可能になった新機能や注目すべきトピックを紹介した。エンドユーザーにとって最も身近な新機能としては、Windows 共有ウィンドウでWebページのQRコードを作成できるようになったことや、ファイル エクスプローラーでパンくずリストへのファイルのドラッグ&ドロップが可能になったことなどが挙げられる。

Windows news you can use: June 2024|Windows IT Pro Blog○生産性を高めるWindows 11の新機能2024年6月のセキュリティ更新プログラムによってWindows 11に追加された新機能の一つに、Windows 共有ウィンドウの強化がある。このアップデートによって、ユーザーは共有ウィンドウ内でWebサイトのURLやクラウドファイルのパスのQRコードを作成し、簡単に他のユーザーに共有できるようになった。ファイル エクスプローラーもアップデートされており、アドレスバーのパンくずリストに対してファイルやフォルダーをドラッグ&ドロップして移動することができるようになっている。○その他の主要アップデート情報2024年6月のその他の主要なトピックは次のとおり。Config Refleshで、組織ごとに30分から24時間の間の適切な感覚Windows 11 デバイスの設定を更新できるようになったWindows Autopatchに新しいコンプライアンス機能(競合するポリシーの表示および修正、更新後の信頼性レポート)がプレビュー版として追加された組織内の認証されたユーザーは、[設定] > [アカウント] > [リンクされたデバイス]でWindows 11 ProのPCを管理できるようになったWindows Serverにおいて、QUICサーバー経由でSMBにアクセスできるクライアントを制限できる様になったWindows Server 2025のプレビュー版が利用できるようになった加えて、個人データ暗号化 (PDE) を使用してファイルを暗号化してセキュリティを高める方法、6月17日に正式発売されたCopilot+ PCについてのおさらい、2024年6 月のセキュリティ更新プログラムがWindows 10 21H2向けの最後のセキュリティ更新プログラムであったことなどが取り上げられている。