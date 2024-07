【週刊コロコロ:「ハイパーヨーヨーACCEL」冒頭5ページ】7月1日 公開

小学館は、同社コミック配信サイト「週刊コロコロコミック」にてマンガ「ハイパーヨーヨーACCEL」冒頭5ページを7月1日に公開した。

7月12日ごろ発売予定の「月刊コロコロコミック8月号」に掲載される特別マンガ「ハイパーヨーヨーACCEL」の冒頭5ページを先行公開。7月1日に発表された玩具「ハイパーヨーヨー」を題材としたマンガとなっている。

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.