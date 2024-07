ENHYPEN、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』のトラックリストポスター公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ENHYPENが、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』のトラックリストポスターを公開した。

これにより『ROMANCE : UNTOLD』にはタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」をはじめ、「Hundred Broken Hearts」「Brought The Heat Back」「Highway 1009」など計10曲が収録されることが明らかとなった。

『ROMANCE : UNTOLD』は、正反対の世界に属する「君」と愛を分かち合う少年のストーリーを描いたアルバム。僕をより良い人にしてくれる「君」のために忠誠を捧げる少年のストーリーが各曲に溶け込み、繋がる。

タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」は、君が許すならすべてを乗り越えて僕が持っている力を最大限活用して、君の望みを叶えてあげるという少年の意志が込められた楽曲だ。

ENHYPENのがフルアルバムを発表するのは約2年9ヵ月ぶり。 ENHYPENは自分たちの拡張された音楽的力量をアルバムにぎっしりと詰め込んだ。

8曲目の「Highway 1009」の制作にはメンバー全員が参加し、HEESEUNGが作詞・作曲・プロデュースを担当。ここにメンバー全員が歌詞を書き、真正性を加えた。また、JUNGWONは4曲目の「Hundred Broken Hearts」のトップラインを作曲した。

グローバルヒット曲を多数輩出した実力のあるプロデューサーたちも名を連ねる。タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」には、米・ビルボード「HOT100」で上位にランクインした「golden hour」を手掛けたJVKEがプロデューサーとして参加、5曲目「Brought The Heat Back」では、4th ミニアルバム『DARK BLOOD』のタイトル曲「Bite Me」のプロデュースに参加したCirkutと再タッグを組んだ。

『ROMANCE : UNTOLD』は韓国で7月12日、日本では7月16日に発売。7月5日には『ROMANCE : UNTOLD』の各収録曲の一部音源を先行して聴くことができるアルバムプレビューが公開される。

リリース情報

2024.07.16 ON SALE

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD』

※韓国発売日:7月12日

