◆ME:I、2ndシングルジャケット&新アーティスト写真公開

【モデルプレス=2024/07/01】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した11人組ガールズグループME:I(ミーアイ)が、8月28日にリリースする2ND SINGLE『Hi Five』(読み:ハイファイブ)のジャケット写真とアーティスト写真を解禁した。今回解禁されたジャケット写真とアーティスト写真は、「ME:Iと共に過ごす、最高にHOTな夏!」をコンセプトに、韓国で撮影が行われた。夏カラーの衣装を身に纏い、海辺や砂浜、儚げな雰囲気を感じるライティングにはME:Iと一緒に過ごす初めての夏が最高にHOTになる予感を与える。初のカムバックに期待だ。

◆「日プ女子」から誕生のガールズグループME:I(ミーアイ)

◆2ND SINGLE『Hi Five』収録内容

◆初回限定盤A(CD +DVD)

◆初回限定盤B(CD +DVD)

◆通常盤 CD ONLY

なお、1日に体調不良のため、一時活動休止を発表したTSUZUMI(海老原鼓)の姿もある。ME:Iは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第3弾「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から2023年12月に誕生。2019年に誕生したJO1(ジェイオーワン)、2021年のINI(アイエヌアイ)に続き、シリーズ初のガールズグループとなった。メンバーはCOCORO、MIU、MOMONA、RAN、SHIZUKU、AYANE、KEIKO、KOKONA、RINON、SUZU、TSUZUMI。シリーズ歴代最多となる応募総数約14,000人の中から選ばれ、グループ名には「新しい日本の世代を代表する‘未来のアイドル’」という意味が込められている。(modelpress編集部)CD:1. Hi Five/2. Cookie Party/3. Our DiaryDVD:Hi Five Making #1(Jacket Shooting Behind)<初回プレス限定封入特典> ̄募抽選券1枚▲札襯トレーディングカード1枚(初回限定盤Aver.11種類から1枚ランダム封入)ポラロイド風トレーディングカード1枚(11種類から1枚ランダム封入)CD:1. Hi Five/2. Cookie Party/3. Our DiaryDVD:Hi Five Making #2(Cookie Party & Our Diary REC Behind)<初回プレス限定封入特典> ̄募抽選券1枚▲札襯トレーディングカード1枚(初回限定盤Bver.11種類から1枚ランダム封入)3 cut film Photo1枚 (11種類から1枚ランダム封入)CD:1. Hi Five/2. Cookie Party/3. Our Diary<初回プレス限定封入特典> ̄募抽選券1枚▲札襯トレーディングカード1枚通常盤ver.11種類から1枚ランダム封入)ロゴステッカーセット(2枚組)【Not Sponsored 記事】