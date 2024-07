locofrank × HAWAIIAN6 × dustboxが、約11年ぶりに再集結して制作した3Wayスプリットアルバム『THE LAST AMTHEMS』リリースを記念して、3バンドによる合同ツアー<THE LAST ANTHEMS TOUR>を4月からスタートさせた。全国7会場をまわるツアーで、ファイナルとなったのが5月29日(水)の東京・Zepp DiverCity のライヴだ。平日にして18時開演にもかかわらず多くのオーディエンスが集結し、開演前から熱い空気が渦巻く会場になっていた。

■<THE LAST ANTHEMS TOUR>2024年5月29日(水)@東京・Zepp DiverCityセットリスト



【HAWAIIAN6】01. In The Deep Forest02. No Age03. Super Sonic04. Magic05. THE LIGHTNING06. Haze07. Ballad Of The Setting Sun08. Tiny Soul09. Promise10. Eternal Wish, Twinkle Star11. The Ocean12. Burn13. I BELIEVE【dustbox】01. Riot02. Try My Luck03. Contrast04. Not Over05. Emotions06. Resistance07. Curse08. Still Believing09. Daybreak10. To All My Friends11. Here Comes A Miracle12. Hurdle Race13. Jupiter【locofrank】01. START02. Mountain range03. if04. Hate to lose05. Ephemeral Magic06. share07. voyage08. Grab Again09. across time10. Returning11. See You12. reason13. Reborn▼TOUR SCHEDULE4月25日(木) 渋谷 Spotify O-WEST5月10日(金) 名古屋 CLUB QUATTRO5月12日(日) 大阪 Yogibo MRTA VALLEY5月14日(火) 福岡 BEAT STATION5月21日(火) 札幌 cube garden5月24日(金) 仙台 Rensa5月29日(水) 東京 Zepp DiverCity(Tokyo)6月14日(金) 石川 金沢vanvanV4 ※追加公演