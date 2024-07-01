My Hair is Bad、全26ヵ所28公演の＜ファイヤーホームランツアー＞を9月より開催
6thアルバム『ghosts』を7月31日にリリースするMy Hair is Badが、全26ヵ所28公演の＜ファイヤーホームランツアー＞を9月から開催することを発表した。アルバムには購入者対象ツアーチケット抽選応募シリアルが封入されることも明らかとなっている。
◆My Hair is Bad 画像 / 動画
＜ファイヤーホームランツアー＞は、9月4日の東京・Zepp Hanedaを皮切りに、東名阪福札のZepp公演を対バン公演として実施するほか、すでに発表されている2025年1月4日および5日のさいたまスーパーアリーナ2DAYSワンマン公演がツアーファイナルとなる。
■＜My Hair is Bad「ファイヤーホームランツアー」＞
▼2024年
09月04日(水) 東京・Zepp Haneda ※対バン公演
09月10日(火) 東京・Zepp Nagoya ※対バン公演
09月22日(日) 北海道・北見 ONION HOLL
09月23日(月祝) 北海道・帯広 MEGA STONE
09月25日(水) 北海道・Zepp Sapporo ※対バン公演
09月27日(金) 北海道・函館 club COCOA
10月04日(金) 宮城・仙台 GIGS
10月05日(土) 福島・郡山 HIPSHOT JAPAN
10月19日(土) 広島・BLUE LIVE
10月21日(月) 鳥取・米子 AZTiC laughs
10月22日(火) 岡山・岡山 CRAZY MAMA KINGDOM
10月29日(火) 長野・CLUB JUNK BOX
11月04日(月祝) 香川・高松 festhalle
11月05日(火) 高知・CARAVAN SARY
11月07日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside ※対バン公演
11月12日(火) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE
11月25日(月) 熊本・Django
11月26日(火) 鹿児島・CAPARVO HALL
11月28日(木) 福岡・Zepp Fukuoka ※対バン公演
11月30日(土) 佐賀・GEILS
12月05日(木) 千葉・LOOK
12月09日(月) 静岡・UMBER
12月11日(水) 新潟・LOTS ※1日目
12月12日(木) 新潟・LOTS ※2日目
12月16日(月) 京都・MUSE
12月18日(水) 兵庫・神戸 太陽と虎
▼2025
01月04日(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ ※1日目
01月05日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ ※2日目
【アルバム『ghosts』購入者対象 チケット抽選応募シリアル封入】
先行受付：2024年8月7日(水)23:59まで
■6thアルバム『ghosts』
配信リンク：https://lnk.to/mhib_ghosts_ec
【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-29473 \4,800+tax
【通常盤(CD only)】UPCH-20673 \3,000+tax
▲初回限定盤
▲通常盤
▼CD収録内容
01. 一母八花
02. 鳩かもめ
03. 悲劇のヒロイン
04. 自由とヒステリー
05. あかり
06. 結婚しようよ
07. 太陽
08. ペガサス
09. ぶっこむ.com
10. 星に願いを
11. 猫の耳
12. 時代
13. 思い出をかけぬけて
▼DVD ※初回限定盤
＜My Hair is Bad 1st Full Album narimi Release Tour Final＞2015.03.07＠新潟・上越EARTH
・アフターアワー
・赤信号で止まること
・元彼氏として
・18歳よ
・教室とさよなら
・まだ、ほどけて
・夏が過ぎてく
・白熱灯、焼ける朝
・エゴイスト
・ディアウェンディ
・友達になりたい
・マイハッピーウェディング
・フロムナウオン
・最近のこと
・ドラマみたいだ
・彼氏として
・ふたり
・声
・優しさの行方
・月に群雲
・クリサンセマム
・エゴイスト
●チェーン店別特典
・TOWER RECORDS：ラバーリング
・HMV：缶バッジ
・TSUTAYA：缶ミラー
・楽天ブックス：リボンキーホルダー
・Amazon：メガジャケ
・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルミニメモ帳
・その他EC / 一般店：B2告知ポスター
■新曲「思い出をかけぬけて」
配信リンク：https://lnk.to/mhib_owk
※上記URLは6/13(金)0時から有効
■『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』
公開： 8.9(金)恐竜フィーバー!!!
原作：臼井儀人(らくだ社)／『まんがクレヨンしんちゃん.com』連載中／テレビ朝日系列で放送中
監督：佐々木忍
脚本：モラル
声の出演：小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、真柴摩利
ゲスト声優：北村匠海、オズワルド
主題歌：My Hair is Bad 「思い出をかけぬけて」
©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2024
公式Twitter：@crayon_official
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公式HP：https://www.shinchan-movie.com/
関連リンク
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