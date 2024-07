6thアルバム『ghosts』を7月31日にリリースするMy Hair is Badが、全26ヵ所28公演の<ファイヤーホームランツアー>を9月から開催することを発表した。アルバムには購入者対象ツアーチケット抽選応募シリアルが封入されることも明らかとなっている。<ファイヤーホームランツアー>は、9月4日の東京・Zepp Hanedaを皮切りに、東名阪福札のZepp公演を対バン公演として実施するほか、すでに発表されている2025年1月4日および5日のさいたまスーパーアリーナ2DAYSワンマン公演がツアーファイナルとなる。

