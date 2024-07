ハナフサマユの2024年第2弾デジタルシングル「栄光に向かって」が、今夏7月から9月の期間中、カンテレ(関西テレビ)のお昼の情報番組『旬感LIVE とれたてっ!』のエンディングテーマを務める事が発表となった。新曲「栄光に向かって」は、スポーツをテーマとして選手や応援する方々の気持ちを一つにしたいという熱い思いを込めた応援ソングだ。リリース前には、J1リーグ1部のガンバ大阪戦が行われたパナソニックスタジアム吹田の併設ステージ、また、なでしこリーグ1部のスペランツァ大阪戦では長居スタジアムで同楽曲を披露した。

■ライブ/イベント情報



▼<BOR pre アクアMUSIC vol.15>7月15日(月/祝) アクアウォーク大垣1部12:30〜 / 2部15:00〜▼<イロトリドリノセカイ#03 -BOR showcase at Tokyo->7月18日(木) SHIBUYA TAKE OFF 7open18:30 / start19:00▼<BOR pre 花3 at OSAKA>7月27日(土) 心斎橋MUSE BOXopen18:30 / start19:00▼<花歌祭2024>8月03日(土) 浅草花劇場出演:天野花 / ななみ / 橋爪もも / 初音 / ハナフサマユ / Peco8月04日(日) 浅草花劇場open15:00 / start15:30出演:カノエラナ / さちかぜあきの / 立花綾香 / HONEBONE / Ran / Leola※ハナフサマユの出演は8月3日(土)