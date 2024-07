TOMORROW X TOGETHER、新曲「ひとつの誓い」が日本テレビ系「DayDay.」の7月エンディングテーマに！

TOMORROW X TOGETHERの新曲「ひとつの誓い(We'll Never Change)」が、日本の番組のテーマソングに選ばれた。本日(1日)放送された日本テレビの朝の情報番組「DayDay.」では、TOMORROW X TOGETHERの新曲「ひとつの誓い(We'll Never Change)」のミュージックビデオの一部が先行公開された。同曲は、3日に発売されるTOMORROW X TOGETHERの日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」のタイトル曲で、今月1ヶ月間、「DayDay.」のエンディングを飾る。正式発売前から人気番組のテーマソングに選ばれたという点で、グループに対する関心の高さがうかがえる。

TOMORROW X TOGETHERは、「誓い(CHIKAI)」の発売を皮切りに、日本活動に拍車をかける。彼らはシングル発売日の3日、フジテレビ「2024FNS歌謡祭 夏」に出演し、「ひとつの誓い(We'll Never Change)」のステージを世界初披露する。続いて6日に日本テレビ「THE MUSIC DAY 2024」、13日にTBS「音楽の日2024」、8月12日にはフジテレビの大型イベント「お台場冒険王2024〜人気者にアイ♡LAND〜」の「めざましライブ」に出演する。また、TOMORROW X TOGETHERは3度目のワールドツアーの一環として、初の日本ドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN」を控えている。彼らは10、11日の東京ドーム公演を皮切りに、27、28日に京セラドーム大阪、8月4、5日にバンテリンドーム ナゴヤ、9月14、15日にみずほPayPayドーム福岡まで、日本の4都市で計8回の公演を行う。日本シングル発売とツアー開催を記念したポップアップストアも開催される。7月3日に東京と大阪でオープンするポップアップは、それぞれ異なるコンセプトで行われる予定だ。その他に愛知と福岡でもポップアップ開催を予告しており、ファンの期待が高まっている。TOMORROW X TOGETHERは3日0時に「誓い(CHIKAI)」の全曲の音源とタイトル曲のミュージックビデオを公開する。「ひとつの誓い(We'll Never Change)」は、5人のメンバーの甘い声とピアノ旋律、アコースティックギターが魅力的なミドルバラードだ。ニューシングルには他にも「きっとずっと」、韓国でリリースした6thミニアルバム「minisode 3: TOMORROW」のタイトル曲「Deja Vu」の日本語バージョンが収録される。