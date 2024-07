ダンスカンパニー DAZZLEが日本初のノンバーバル常設イマーシブエクスペリエンス「Anemoia Tokyo」(東京駅近辺) の制作を発表

日本初の常設型イマーシブシアター「Venus of TOKYO」(2021年6月~2022年3月末・お台場ヴィーナスフォート)を皮切りに、「Lost in the pages」(2023年4月28日~2024年6月30日・ABAB上野)、「Unseen you」(2023年9月1日~・白金)と立て続けに常設型の新作を発表、上演し続けてきたダンスカンパニーDAZZLEが、国内では初のノンバーバルの常設イマーシブエクスペリエンス「Anemoia Tokyo」(読み:アネモイア トウキョウ・東京駅近辺)の制作に着手したことを発表した。

日本においては大型施設でのイマーシブシアター制作の先駆者として2017年より制作を始め、テーマパーク以外での年間を通してのイマーシブシアター複数常設はDAZZLEをおいて他になく、DAZZLEが目指している、国内外を問わず「その作品を見るために旅をする価値のある体験」「大人の鑑賞に耐えうる作品」がまた1つ、常設されることになる。

なお、以前よりインバウンド向けの対策にも取り組んでおり、「Lost in the pages」以降、インバウンド向けのチケットサイトも作成、端末でのインバウンド対応や同機器での聴覚障害の方の観劇もサポートするなど好評を得ている。

詳細は順次発表。