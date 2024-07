2024年7月の新作5品まとめ(7月2日発売予定)本記事ではファミリーマートで7月2日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。ファミリーマート2024年7月の新商品まとめ銘菓を使用した和洋折衷スイーツや透明な新感覚スイーツなど気になる品が多数ラインナップしています。「ファミマ・ザ・クレープ 羽二重餅」(238円)「ファミマ・ザ・クレープ 羽二重餅」(238円)

価格 : 238円販売地域 : 全国※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと福井県の銘菓である「羽二重餅」と粒あん、ホイップクリームを包んだクレープです。羽二重餅には福井県産米粉を使用しています。「バタービスケットサンド チーズ」(248円)「バタービスケットサンド チーズ」(248円)価格 : 248円販売地域 : 全国※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのことこんがり焼き上げたバター入りのさくほろビスケットで口どけの良いチーズクリームをたっぷりサンドしました。「くりーむわらび餅(黒蜜&きなこホイップ)」(165円)「くりーむわらび餅(黒蜜&きなこホイップ)」(165円)価格 : 165円販売地域 : 沖縄を除く全国※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこときなこホイップと黒蜜を包み込んだぷるぷる食感のわらび餅です。「透明プリン? 」(205円)「透明プリン? 」(205円)価格 : 205円販売地域 : 沖縄を除く全国※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと透明なのにプリン味が楽しめる新感覚デザートです。カラメル風味の透明ソース付きです。【 ミニオン超変身キャンペーン】「おまんじゅう(バナナあん入り)」(180円)【 ミニオン超変身キャンペーン】「おまんじゅう(バナナあん入り)」(180円)Despicable Me 4 (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.価格 : 180円販売地域: 全国※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのことバナナピューレを使用した風味豊かなバナナあんを包んで焼きあげた、2個入のおまんじゅうです。ミニオンのキャラクター「デイブ」と「ジェリー」の形に仕上げました。まとめ今週発売の新商品は、福井県の銘菓「羽二重餅」を使用した和洋折衷スイーツやプリンの味がするのに透明な新感覚スイーツなどが登場。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】※画像は公式ホームページより引用