BUCK-TICKが、8月21日(水)に発売するライヴ映像作品『バクチク現象-2023-』のトレーラー映像を公開した。BUCK-TICKが毎年12月29日に開催する恒例の日本武道館公演。2023年は<バクチク現象-2023->と銘打ち、今井寿(G)、星野英彦(G)、樋口豊(B)、ヤガミ・トール(Dr)の4人の演奏と過去のライヴ音源の中から櫻井敦司の歌声をセレクトしたものを同期し、そびえたつ光の柱やステージ背面のLEDビジョンに映し出される櫻井敦司の映像の演出で、いつもと変わらないライヴを披露した。

リリース情報











LIVE Blu-ray&DVD『バクチク現象-2023-』2024年8月21日(水)発売Blu-ray完全生産限定盤(2BD+PHOTOBOOK)VIZL-2346 /¥13,200 (税込)DVD完全生産限定盤(2DVD+PHOTOBOOK)VIZL-2347 /¥12,100 (税込)Blu-ray通常盤(BD)VIXL-459 /¥7,700 (税込)DVD通常盤(DVD)VIBL-1145 /¥6,600 (税込)<収録曲>SE. THEME OF B-T01. 疾風のブレードランナー02. 独壇場Beauty -R.I.P.-03. Go-Go B-T TRAIN04. GUSTAVE05. FUTURE SONG -未来が通る-06. Boogie Woogie07. 愛しのロック・スター08. さくら09. Lullaby-III10. ROMANCESE. ツクヨミ11. Django!!! -眩惑のジャンゴ-12. 太陽とイカロスSE. -BIRTHDAY-13. Memento mori14. 夢魔 -The Nightmare15. DIABOLO16. STEPPERS -PARADE-17. ユリイカ18. LOVE ME19. COSMOS20. 名も無きわたし21. New WorldSE. THEME OF B-T[完全生産限定盤特典(Blu-ray/DVD共通)]全64Pフォトブック付属スペシャルパッケージ仕様マルチアングル映像収録「夢魔 -The Nightmare」「New World」LEDビジョン映像収録「GUSTAVE」「愛しのロック・スター」「夢魔 -The Nightmare」「LOVE ME」リハーサル映像収録「LOVE ME」特典情報対象店舗・チェーンにて、Blu-ray&DVD『バクチク現象-2023-』(VIZL-2346, 2347, VIXL-459, VIBL-1145)をご予約・ご購入いただいた方に、先着でオリジナル・キーホルダーをプレゼントご予約・ご購入はこちらBlu-ray完全生産限定盤(2BD+PHOTOBOOK)URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2346.htmlDVD完全生産限定盤(2DVD+PHOTOBOOK)URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2347.htmlBlu-ray通常盤(BD)URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-459.htmlDVD通常盤(DVD)URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1145.html