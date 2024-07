世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」が、1日限定の体験型イベント「第3回TGI FRIDAYS KIDS CAMP 『High Five 2024』」を開催!

東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」2Fセレブレーション・プラザにて実施されます☆

イクスピアリ「TGIフライデーズ」第3回TGI FRIDAYS KIDS CAMP 『High Five 2024』

開催日:2024年7月26日(金)

開催時間:13:00〜17:00

※一部、事前申込みされた15組ののみ 13:00 先行入場。13:15〜 一般入場 ※雨天中止

料金:入場無料

開催場所:イクスピアリ2Fセレブレーション・プラザ(千葉県浦安市舞浜1-4)

主催:TGI Fridays Japan

TGIフライデーズが展開する、コロナ禍で様々な活動が制限されてしまった子どもたちに、屋外で思い切り遊ぶ体験を提供したいという想いから、2022年に初開催されたイベント「TGI FRIDAYS KIDS CAMP『High Five』」

“ハイタッチ”を意味する『High Five』と題されたイベントは、その名の通り、思わずハイタッチしたくなるようなワクワクする体験が盛りだくさんです。

3年目となる2024年は、2023年同様に会場を 「イクスピアリ」にて開催が決定。

この夏の思い出にぴったりの体験型イベントで、どなたでも参加できます。

当日、TGI FRIDAYS イクスピアリ店で開催される「食育クラス・ワークショップ・クラフトバーガーを作ろう!」のみ、事前応募・抽選で当選された15組限定で実施されます。

当日は、会場内に水遊びテント(水鉄砲で的を狙うゲーム)やキッズアクティビティを配置しアウトドア気分を体験、ミュージックランドでのパーカッション音遊び、バスケットボールエリアでのシュートチャレンジ、バルーン遊び(ピエロが登場)などを体験。

また、アーティストの松本かなこさんと一緒に、大きなキャンバスいっぱいに、巨大アートをつくるチョークアート体験が催されます。

ほかにも地元のダンススクール「Dance Studio Re:mk (リミック)」 によるダンスパフォーマンス、地元のチアリーディングクラブ 「SKEWES(スキューズ)」によるチアリーディングパフォーマンスなど、盛りだくさんの内容になっています。

またイベントを締めくくるステージでは、TGI FRIDAYSのバーテンダーによる屋外フレアショーを実施。

TGI FRIDAYSの店舗で実施しているフレアショーのスペシャル版として、3名のバーテンダーによる息の合ったパフォーマンスが披露されます。

KIDS DANCE パフォーマンスステージ

開催時間:13:45〜14:15

地元・千葉のダンススクール「Dance Studio Re:mk (リミック)」メンバーによるダンスパフォーマンスを披露。

メンバー22人・全4チームによる息の合ったダンスパフォーマンスは圧巻です。

KIDS チアリーディング パフォーマンスステージ

開催時間:14:30〜15:00

地元・千葉のチアリーディングクラブ「SKEWES(スキューズ)」メンバーによるチアリーディングを披露。

メンバー75〜85人・1チーム20人前後によるパフォーマンスで、たくさんの元気と笑顔をお届けします。

チョークアート体験

開催時間:13:00〜17:00

チョークアーティストの松本かなこさんと一緒にチョークやクレヨンを使って、みんなで絵を完成させる体験イベント。

「水 /Water」をテーマに、白い大きなキャンバスを自由自在に色づけ、デコレーションし、チョークアートの完成を目指します。

松本かなこさんプロフィール

2006年よりイタリアにてマドンナーラとして地面に絵を描き始め、日本での活動を2008年に開始し、以降国内外のフェスティバルで地面に絵を描き続けている松本かなこさん。

2013年より、東京都のヘブンアーティストとしての活動も開始。

子ども達との制作、壁画、舞台道具、地下足袋への装飾など、出会いや経験から制作の幅を広げています。

クラフトバーガーを作ろう! 食育クラス・ワークショップ

開催時間:15:15〜16:15

※事前申し込み制・抽選となっています

参加料金:無料

応募期間:2024年6月28日(金)〜7月14日(日)※フライデーズ公式インスタグラム (@tgifridaysjapan)より応募

開催場所:TGI FRIDAYSイクスピアリ店(イクスピアリ 4F シェフス・ロウ)

TGI FRIDAYSイクスピアリ店にて「クラフトバーガーを作ろう! 食育クラス・ワークショップ」を開催。

ビッグシェフが登場し、ハンバーガーの歴史や文化を学べる紙芝居による食育クラスが楽しめます。

また、参加者みんなでお揃いのバンダナ&エプロンを身に付け、実際にハンバーガーをつくるワークショップも開催されます。

フレアショーパフォーマンスステージ

開催時間:16:30〜16:45

TGI FRIDAYSのバーテンダーによる屋外フレアショーを実施。

TGI FRIDAYSの店舗で実施されているフレアショーのスペシャル版として、3名のバーテンダーによる息の合ったパフォーマンスが披露されます。

イベントのエンディングを飾る、お酒のボトルやシェーカーなどを空中で回すダイナミックなパフォーマンスショーです!

「水 / Water」をテーマに実施される、夏の思い出作りにぴったりなイベント。

クスピアリ2Fセレブレーション・プラザにて2024年7月26日に開催される「第3回TGI FRIDAYS KIDS CAMP 『High Five 2024』」の紹介でした☆

