リンガーハットは、長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」の新店舗として、「リンガーハット 小田急マルシェ町田店」、「リンガーハット 渋谷サクラステージ店」を7月中に順次オープンする。

「リンガーハット 小田急マルシェ町田店」は、小田急線町田駅から徒歩2分の商業施設「小田急マルシェ町田」内にオープンする。アクセスもよく、デイリーで気軽に立ち寄ることができる。

「リンガーハット 渋谷サクラステージ店」は、渋谷駅から徒歩2分の商業施設「渋谷サクラステージ」内にオープンする。地元の人や観光客などの人々を中心に、幅広い層の消費者の来店を見込んで。

［店舗概要］

店舗名 ： リンガーハット 小田急マルシェ町田店

所在地：東京都町田市原町田6丁目1番1号

営業時間：10:00〜22:00 ※オーダーストップ 21:30

店舗面積：33.24坪

客席数：39席

駐車場：なし

オープン：7月5日（金）

店舗名：リンガーハット 渋谷サクラステージ店

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番4号

営業時間：10:00〜23:00 ※オーダーストップ 22:30

店舗面積：30.52坪

客席数：36席

駐車場台数：117台（共用）

リンガーハット＝http://www.ringerhut.co.jp