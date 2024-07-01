リンガーハット、「リンガーハット 小田急マルシェ町田店」「リンガーハット 渋谷サクラステージ店」をオープン
リンガーハットは、長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」の新店舗として、「リンガーハット 小田急マルシェ町田店」、「リンガーハット 渋谷サクラステージ店」を7月中に順次オープンする。
「リンガーハット 小田急マルシェ町田店」は、小田急線町田駅から徒歩2分の商業施設「小田急マルシェ町田」内にオープンする。アクセスもよく、デイリーで気軽に立ち寄ることができる。
「リンガーハット 渋谷サクラステージ店」は、渋谷駅から徒歩2分の商業施設「渋谷サクラステージ」内にオープンする。地元の人や観光客などの人々を中心に、幅広い層の消費者の来店を見込んで。
［店舗概要］
店舗名 ： リンガーハット 小田急マルシェ町田店
所在地：東京都町田市原町田6丁目1番1号
営業時間：10:00〜22:00 ※オーダーストップ 21:30
店舗面積：33.24坪
客席数：39席
駐車場：なし
オープン：7月5日（金）
店舗名：リンガーハット 渋谷サクラステージ店
所在地：東京都渋谷区桜丘町1番4号
営業時間：10:00〜23:00 ※オーダーストップ 22:30
店舗面積：30.52坪
客席数：36席
駐車場台数：117台（共用）
リンガーハット＝http://www.ringerhut.co.jp