¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÀÐÀî¿¿Í¤¡¡£Ö£Î£Ì½à·è¾¡¤Ç¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤¬¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê£²£´¡á¥Î¥Ð¥é¡Ë¤¬¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ö£Î£Ì¡Ë¤ÎàÃË½÷¥¢¥Ù¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ëá¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½÷»ÒÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢ÅÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤«¤é£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÀÐÀî¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤µ¤é¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤á¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£¶·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò£Ö£Î£Ì¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£·è¾¡¤³¤½¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½à·è¾¡¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò£³¡½£²¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¤é¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç·âÇË¡£¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬£±ÅÀ¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¹â¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Õ¼±¤ò¤»¤º¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç°ì¤Ä¼«Ê¬¤¬ÅÀ¿ô¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò¤Î£Ö£Î£Ì¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É·è¾¡¡Ê£³£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·»¤ÎÍ´´õ¡Ê£²£¸¡á¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£±£·ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¿¿Í¤¤Ï¡Ö¡ÊÃË»Ò·è¾¡¤Ï¡Ë·ë²Ì¤À¤±³ÎÇ§¤·¤¿¡£¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÃË½÷¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£