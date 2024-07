スパイス×和牛のルーベンサンドに垂涎。麻布台ヒルズで穴場的ランチスポットを発見！

人気レストランがそろう麻布台ヒルズに、新たなランチスポットが登場。タワープラザ1階のBMWのブランド・ストア内にオープンした「CAFÉ & BAR B」で味わえる、ドイツの伝統メニューから着想を得たオリジナル料理をご紹介。

〈ニュースなランチ〉「CAFÉ & BAR B(カフェ・アンド・バー ビー)」

「FREUDE by BMW」内にオープンした「ドイツ×日本」の食文化がテーマのカフェ&バー

人気の飲食店が集結していることでも話題の商業施設・麻布台ヒルズ。このタワープラザ1階、外苑東通り沿いに2024年6月1日、新たなお店が誕生した。ドイツと日本の食文化を高次元で融合させたメニューを提供するお店として、BMWのブランド・ストア「FREUDE by BMW」内にオープンした「CAFÉ & BAR B」だ。 手掛けるのはフード・インキュベーターの株式会社イートクリエーター。日本橋兜町の「Neki」や「ease」「Bank」などの人気店を続々輩出している、いま勢いのある飲食集団だ。

シェフの芝端延知さんは、洋食店やビストロなどで20年ほど経験を積み、直近ではイートクリエーターが手掛ける「Bistro yen」で腕を振るった人物だ。ランチでは、ドイツの伝統的なメニューから着想を得て、日本の産地や生産者から届く素材の味を引き出したメニューを提供している。

豊西牛のローストを挟んだ「ドイツ風オリジナルルーベンサンド」

「ドイツ風オリジナルルーベンサンド」1,350円

シグネチャーはドイツのデリでよく見かけるパストラミビーフを挟んだ「ルーベンサンド」だ。パストラミビーフは、北海道産の豊西牛のブリスケットを塩漬けしてからスパイスで下味をつけ、12時間低温調理した自家製。

スパイシーなパストラミビーフと酸味の利いたキャベツを挟んだサンドは、暑い時期にも食べやすい味わい

これにドイツで親しまれているキャベツの漬物であるザワークラウト風に仕上げたキャベツの惣菜とチェダーチーズに、ケチャップとマヨネーズ、ウスターソースを合わせたルーベンソースをかけ、トーストした全粒粉パンで挟んである。キャベツの酸味にパストラミビーフのうまみとスパイシーさ、チェダーチーズのコクとルーベンソースの親しみやすい味わいがバランスの良いサンドウィッチだ。

ドイツ生まれの新感覚パスタ「シュペッツレ」に、黒毛和牛のラグークリームソースがベストマッチ

「シュペッツレ 黒毛和牛のラグークリームソース」

もう一つのシグネチャーが、ドイツ・シュヴァーベン生まれの新感覚パスタを使った「シュペッツレ 黒毛和牛のラグークリームソース」1,650円だ。「シュペッツレ」はドイツ語で「小さなスズメ」という意味で、トウモロコシの粒のような小さな形をしている。

同店では卵と中力粉、塩に多めの水を加えて生地を作り、穴があいた専用の器具からお湯の中に落として茹で上げた自家製を使う。ソースは黒毛和牛とブイヨンを先に煮てから、白ワインと生クリーム、ケッパーを後から加え3〜4時間煮込んで仕上げたクリームソース。最後にカレーのようにパスタとソースを盛りつけ、フレッシュパセリをトッピングしている。

もちっとした食感はパスタ、小粒で食べやすいという点は米にも通じるものがある

お米のように小さなパスタはスプーンですくいやすく、濃厚なクリームソースがよく絡む。「気軽なランチメニューでありながら、しっかりおいしい料理」というシェフの考えを特に反映した料理だ。

「トマトスパゲッティ リコッタチーズ 生ハム添え」

ランチメニューは、シェフが自ら厳選した国産食材の使い方が光る。生パスタ専門の「淡路麺業」から仕入れた2ミリメートルのスパゲッティを使用した「トマトスパゲッティ リコッタチーズ 生ハム添え」1,400円もその一つだ。

たっぷりのチーズを絡めて召し上がれ!

タマネギとトマトに塩を加え、鶏のブイヨンや刻みニンニクとともに作り上げたトマトソースがベース。生クリームを合わせてパスタとなじみやすくした北海道産リコッタチーズと、生ハムをたっぷりのせ、フレッシュパセリを散らしている。

ランチメニューには+400円でサラダ、ミネストローネスープ、ドリンクをつけることが可能だ。自家製のミネストローネスープは旬の野菜のだしをたっぷりととった優しい味わいで、サラダにはオリーブオイルや赤ワインビネガー、マスタードオイル、エシャロットを合わせた自家製ドレッシングがかかっている。

スイーツラバーからも注目される、オリジナルのフォレノワールにチーズケーキも!

「フォレノワール(チョコレート・さくらんぼ)」

ランチタイムでも味わえるスイーツもレベルが高く、すでにスイーツラバーからも注目されている。ドイツ南西部の「黒い森」と呼ばれる森林にちなんで名づけられた「フォレノワール(チョコレート・さくらんぼ)」1,250円が代表的な一品だ。

アルコール感も控えめで食感も柔らかいフォレ・ノワールは、さまざまな年齢層の支持を集めそう

一般的なフォレ・ノワールはココアのスポンジ生地にクリームを交互に重ねたケーキだが、同店では日本で親しまれているロールケーキにアレンジ。ココアのスポンジ生地で、チョコレートと生クリーム、さくらんぼの蒸留酒であるキルシュを混ぜ合わせたクリームと、キルシュに漬け込んだサクランボを巻き上げている。上部にはホイップクリームとサクランボのキルシュ漬けをトッピングし、ブラックチョコレートを削りかけた。ふわっとやわらかいロールケーキ生地で作られたフォレ・ノワールは、クセがなく誰をも受け入れるかのような食べやすい味わいだ。

「オリジナルチーズケーキ」

「オリジナルチーズケーキ」900円はバスクチーズケーキをイメージして作られている。クリームチーズを多めに使用した濃厚な味わいながら、レモンの酸味もしっかり利いたさわやかさで、くちどけがよく、添えてあるバニラアイスクリームとも合う。

スイーツに合わせたいコーヒーは、オランウータンコーヒーを採用しているほか、カクテルなどは蔵前の立ち飲みリカーショップ「NOMURA SHOTEN」と世田谷代田のカクテルバー&スタジオ「Quarter Room」のオーナー兼トップバーテンダーの野村空人氏が監修。ランチタイムだけでなく、カフェタイム、バータイムにも使える一軒だ。

※価格はすべて税込

※表示価格は変更の可能性あり

<店舗情報>◆CAFÉ & BAR B住所 : 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ FREUDE by BMW 1FTEL : 050-5593-6648

撮影:佐藤潮

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

