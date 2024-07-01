京都・伊藤久右衛門「桃の抹茶パフェ」“ごろごろ”桃のコンポート×ほろ苦い宇治抹茶
京都の伊藤久右衛門(Itohkyuemon)から、2024年夏に向けた「桃の抹茶パフェ」が登場。2024年7月2日(火)より、宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店にて提供される。
「桃の抹茶パフェ」“ごろごろ”桃のコンポート×奥深い宇治抹茶
「桃の抹茶パフェ」は、旬を迎える桃のコンポートが主役の夏限定パフェだ。旨みたっぷりの抹茶ゼリーをはじめ、抹茶みつやあんこ、寒天、白玉など、伊藤久右衛門こだわりの和スイーツに、桃のピューレソースとロゼワインゼリーをレイヤード。
トップには、みずみずしい桃のコンポートやマーブルチョコレートを飾り、華やかな見た目に仕上げた。一口頬張ると、ほろ苦い宇治抹茶とやさしい甘さの桃のハーモニーを楽しむことができる。
【詳細】
「桃の抹茶パフェ」
期間：2024年7月2日(火)〜
店舗：伊藤久右衛門 宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店
価格：単品 1,390円、お茶セット 1,790円、宇治抹茶クラフトコーラセット 1,990円
【写真付きで読む】京都・伊藤久右衛門「桃の抹茶パフェ」“ごろごろ”桃のコンポート×ほろ苦い宇治抹茶