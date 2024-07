2024年6月16日に開業1周年を迎えた、映画「ハリー・ポッター」シリーズで使用された衣装や小道具などを室内展示する施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の開業1周年を皮切りにセレブレーションイヤーが開幕!

セレブレーションを記念し実施される様々なイベントをまとめて紹介していきます☆

「ハリー・ポッター」セレブレーションイヤーイベントまとめ

開業1周年を迎え、周年イベントも行われた「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

また6月27日からは、いつでもスタジオツアーの人気グッズが購入できる国内初の公式ECサイトもオープンしました。

7月8日には、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』が開幕2周年を迎え、「ハリー・ポッター」の誕生日である7月31日は、誕生日のセレブレーション企画を準備中です。

7月15日には、ユニバーサルスタジオジャパンの『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』が10周年を迎え、アニバーサリー・イヤーにふさわしい魔法体験が、一年を通して次々に登場。

また、9月1日には、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期「バック・トゥ・ホグワーツ」に合わせて、スタジオツアー内でのお祝い企画も予定されています。

さらに12月1日に書籍『ハリー・ポッターと賢者の石』が出版25周年を迎えるなど、様々なイベントやお祝い事が盛りだくさんな1年です☆

開催中「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッター」1周年アニバーサリー

開催期間:開催中〜2024年7月15日(月)

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッター」は2023年6月16日(金)にとしまえん跡地に開業し、2024年で1周年を迎えました!

スタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットの数々や豪華な衣装を楽しみながら、映画制作の裏側を学んだり、魔法動物に遭遇することができます。

またほうきに乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティも満載。

そんなスタジオツアー東京では開業1周年を記念して「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京1周年アニバーサリー」を開催中です。

映画のグラフィックデザインを手掛けたグラフィックデザイナー、ミナリマが手掛けた1周年限定デザインのプリントチケット配布や、1周年記念限定デザインのグッズ販売、期間限定のアフタヌーンティーのご提供など、この期間だけの特別な体験が用意されています。

ワーナー ブラザース直営オンラインショップ「ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン」オープン

アメリア、イギリスに続き日本が世界で3番目となる、 日本国内向けでは初のワーナー ブラザース直営オンラインショップ「ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン」がオープン!

スタジオツアー東京内、世界最大の「ハリー・ポッター」ショップである「メインショップ」と、9と3/4番線に隣接する「レイルウェイショップ」で販売されている人気グッズも展開されています。

さらに、ローブの名入れやアクセプタンスレター(ホグワーツ入学許可証)といった、スタジオツアーでしか行っていないサービスやグッズも自宅から購可能です。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』開幕2周年

公演日程:ロングラン上演中

会場:TBS赤坂ACTシアター

上演時間:3時間40分 ※休憩あり

チケット購入:2024年10月分までのチケット好評販売中

<2024年11月〜2025年2月公演チケット販売情報>

販売場所:TBSチケット、ホリプロステージ

※いずれも購入には事前の会員登録(無料)が必要

先行発売:

TBSチケット 2024年7月6日(土)10:00〜7月19日(金)9:59[先着]

ホリプロステージ 2024年7月6日(土)10:00〜7月19日(金)23:59[先着]

一般発売:2024年7月20日(土)10:00

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、TBS赤坂ACTシアターで2022年7月8日に開幕してから絶賛ロングラン上演中、2024年で2周年を迎えます。

『ハリー・ポッター』シリーズの原作者・J.K.ローリングが自ら演出家のジョン・ティファニー、脚本家のジャック・ソーンと共に舞台のために書き下ろした「ハリー・ポッター」シリーズ8作目の物語。

小説や映画の最終巻から19年後、父親になった37歳のハリー・ポッターとその息子・アルバスの関係を軸に描かれる新たな冒険物語は、世界中で多くの演劇賞を獲得するなど好評を博しています。

舞台の大きな見どころとなっているのが、「ハリー・ポッター」らが観客の目の前で繰り広げる様々な“魔法”。

CGなどを使わずに、舞台演出と俳優の演技で生み出される数々の魔法が大きな評判となっており、これまで総観客数95万人を突破しています。

ムービープラス「ワーナー ブラザース劇場」7月・8月「ハリー・ポッター」シリーズ全8作一挙放送

2024年7〜8月放送予定/【字】は再放送あり:

7月10日(水)21:00〜 ハリー・ポッターと賢者の石【字】※吹替版は7月15日(月)放送7月17日(水)21:00〜 ハリー・ポッターと秘密の部屋【字】※吹替版は7月21日(日)放送7月24日(水)21:00〜 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人【字】※吹替版は7月28日(日)放送7月31日(水)21:00〜 ハリー・ポッターと炎のゴブレット【字】※吹替版は8月4日(日)放送8月7日(水)21:00〜 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団【字】※吹替版は8月11日(日)放送8月14日(水)21:00〜 ハリー・ポッターと謎のプリンス【字】※吹替版は8月18日(日)放送8月21日(水)21:00〜 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1【字】※吹替版は8月25日(日)放送8月28日(水)21:00〜 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2【字】※吹替版は9月放送予定

視聴方法:JCOM(Ch.450)、スカパー!(CS240)、スカパー!プレミアムサービス(Ch.632)、全国のケーブルテレビ、IPTV など

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン)は、2024年10月に開局35周年を迎えます。

それを記念して、7月10日から毎週水曜21:00より新レギュラー枠「ワーナー ブラザース劇場」がスタート。

7月から8月には、「ハリー・ポッター」シリーズ全8作が一挙放送されます。

観て当てよう!プレゼントキャンペーン

応募期間:2024年7月10日(水)〜8月25日(日)

当選者数:35名

応募方法:ムービープラスで放送される対象番組の放送中または前後に発表される、共通のキーワードを明記のうえ応募してください。

ムービープラス開局35周年を記念して、「ハリー・ポッター」グッズほか豪華賞品があたるキャンペーンを実施。

正解者の中から抽選で計35名に、家でくつろぎの映画鑑賞が叶うツールや、豪華映画グッズが当たります。

その他の見放題配信情報

そのほか、NetflixとHuluにて『ハリー・ポッター』全8作、『ファンタスティック・ビースト』1&2 配信中。

Prime Videoでは『ハリー・ポッター』全8作、『ファンタスティック・ビースト』全3作が配信されています。

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』はPrime Video見放題独占配信です。

「ハリー・ポッター」初となる公式バースデーイベントを開催

7月31日は主人公「ハリー・ポッター」シリーズの主人公「ハリー・ポッター」の誕生日。

お誕生日を記念して、初の公式バースデーイベントが開催されます。

誕生日の新グッズ&メニューも続々登場するほか、「たんじょびィおめでと」ケーキのレシピも公開予定。

7月31日(水)の誕生日当日には、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』昼公演(12:15分開演)終演後にスペシャルなイベントが開催され、ステージ上でキャストと一緒に誕生日をお祝い。

この日限りのプレゼントも配布される予定です。

「ハリー・ポッター マホウドコロ」

開催店舗:ハリー・ポッター マホウドコロ 赤坂Wizarding World Street店、栄公園店、ランドマークプラザ店、オンラインストア

「ハリー・ポッター マホウドコロ」では、7月19日より新ニューとしてバースデーケーキの型抜きバウムを発売。

ほかにもノベルティプレゼントキャンペーンの実施、巨大バースデーケーキのフォトスポットも登場する予定です。

Harry Potter Cafe

提供期間:提供中〜2024年8月21日(水)

Harry Potter Cafeでは、8月21日までバースデーメニューとグッズを展開中。

「ルビウス・ハグリッド」が「ハリー・ポッター」に贈ったケーキをイメージした「HAPPEE BIRTHDAEケーキ」と「HAPPEE BIRTHDAEパフェ」が提供されています。

さらに「ハリー・ポッター」の額にある稲妻型の傷のモチーフを載せた「“選ばれし者”レモネード」もラインナップ☆

公式SNS「誕生日記念キャンペーン」

開催日:2024年7月31日

「ハリー・ポッター」の誕生日である、7月31日当日に、SNS上でプレゼントキャンペーンを開催。

キャンペーンの詳細、参加方法は7月中旬以降に発表される予定です。

そのほかにも、公式SNSでは、プロフィールアイコンやスマホ用壁紙を配布、公式サイトでは、「たんじょびィおめでと」ケーキのレシピも公開されます。

書籍『ハリー・ポッターと賢者の石』が出版25周年

全7巻が刊行され、全巻ミリオンセラーとなり、現在のシリーズ累計発行部数は3,200万部を突破している日本語版ハリー・ポッターシリーズ。

世界では85以上の言語に翻訳され、累計販売部数は6億部を突破し、今なお世界中の読者を魅了し続けています。

25周年となる2024年、小学校低学年から読めるようすべての漢字にふり仮名を付けた静山社ペガサス文庫版「ハリー・ポッターシリーズ」を装いも新たに出版。

この発売に合わせた読者プレゼントキャンペーンをホームページで展開中です。

7月20日から第二弾読者プレゼントキャンペーンが開始されます。

『ホグワーツのクリスマス』(ハリー・ポッターと賢者の石より)発売

出版日:2024年10月17日

価格:3,960円(税込)

J.K.ローリング作/松岡佑子訳/ガオ・ツィイー(Ziyi Gao)絵

J.K.ローリング作『ホグワーツのクリスマス』(ハリー・ポッターと賢者の石より)の出版が決定!

日本語だけでなく31言語世界同時出版される予定です。

7月31日にお誕生日を迎える「ハリー・ポッター」初の公式バースデーイベントなど、ファン必見のイベントが盛りだくさん。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の開業1周年を皮切りに実施される「ハリー・ポッター」セレブレーションイヤーイベントの紹介でした☆

