グラビアアイドルのくりえみが30日(日)、Instagramを更新。絶景をバックにしたAIグラビアショットを公開した。



【関連写真】くりえみ、雄大な自然をバックにしたAIグラビアがスゴい!



フェチ感たっぷりなグラビアカットを公開し、多くの人の心を掴んでいる"SNSのフェチ天使"くりえみ。自分を学習させたAIグラビアの写真集を発売したことでも話題を呼んでいる。



くりえみは30日、「Studying while looking at a spectacular view.Why is that meaningful、、、」とInstagramを更新。たわわな美バスト際立つブルーのビキニ姿のAIグラビアショットを公開した。



投稿には「ドキドキする写真ですね 最高です」「圧倒的画力!!くりえみ最高」「胸の谷間が眩しいです」などの声が寄せられている。



【あわせて読む】くりえみ、まんまるバストあらわな“透けチャイナドレス”グラビア披露「流石パーフェクトスタイル」