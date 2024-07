『AND JUST LIKE THAT…/ セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン3に新キャスト追加

『AND JUST LIKE THAT…/セックス・アンド・ザ・シティ新章』のシーズン3に、『スパイダーマン:ホームカミング』のローガン・マーシャル=グリーン、『SUPERGIRL/スーパーガール』のメカード・ブルックス、『デスパレートな妻たち』のジョナサン・ケイクが出演することがわかった。Varietyによると、3人の役どころは不明だが、ゲストとして複数話に出演するようだ。さらに、アンソニー(マリオ・カントーネ)の恋人、ジュゼッペ役のセバスティアーノ・ピガッツィと、ミランダ(シンシア・ニクソン)の同僚ジョイ役のドリー・ウェルズがレギュラーに昇格するという。ニューヨークに暮らす独身女性の恋愛事情を赤裸々に描き、人気を博した『セックス・アンド・ア・シティ』の後日譚となる『AND JUST LIKE THAT…/セックス・アンド・ザ・シティ新章』では、50代になったキャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)とミランダ、シャーロット(クリスティン・デイヴィス)の友情と家族関係を描く。シーズン3にはほかに、サリタ・チョウドリー、ニコール・アリ・パーカー、デビッド・エイゲンバーグ、エヴァン・ハンドラー、クリス・ジャクソン、ニール・カニンガム、キャシー・アン、アレクサ・スウィントン、そしてエイダン役のジョン・コーベットがカムバックを果たす。