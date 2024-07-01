【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(1日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42567.79 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41182.53 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40815.66 新値三本足陽転値
40675.70 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40061.14 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39994.63 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39797.28 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39650.93 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39631.06 ★日経平均株価1日終値
39366.76 6日移動平均線
39313.56 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39240.71 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39102.89 均衡表転換線(日足)
38934.10 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38830.50 25日移動平均線
38779.85 均衡表転換線(週足)
38779.85 均衡表基準線(日足)
38632.49 13週移動平均線
38485.75 均衡表雲下限(日足)
38420.28 ボリンジャー:-1σ(25日)
38412.02 26週移動平均線
38010.07 ボリンジャー:-2σ(25日)
37951.42 ボリンジャー:-1σ(13週)
37599.85 ボリンジャー:-3σ(25日)
37344.04 均衡表基準線(週足)
37270.34 ボリンジャー:-2σ(13週)
37026.76 ボリンジャー:-1σ(26週)
36589.27 ボリンジャー:-3σ(13週)
35990.94 200日移動平均線
35641.51 ボリンジャー:-2σ(26週)
34256.25 ボリンジャー:-3σ(26週)
33593.09 均衡表雲上限(週足)
30793.88 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 80.88(前日85.12)
ST.Slow(9日) 84.33(前日85.84)
ST.Fast(13週) 66.65(前日54.08)
ST.Slow(13週) 55.41(前日47.96)
［2024年7月1日］
株探ニュース