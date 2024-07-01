

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42567.79 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41182.53 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40815.66 新値三本足陽転値

40675.70 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40061.14 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39994.63 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39797.28 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39650.93 ボリンジャー:＋2σ(25日)



39631.06 ★日経平均株価1日終値



39366.76 6日移動平均線

39313.56 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39240.71 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39102.89 均衡表転換線(日足)

38934.10 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38830.50 25日移動平均線

38779.85 均衡表転換線(週足)

38779.85 均衡表基準線(日足)

38632.49 13週移動平均線

38485.75 均衡表雲下限(日足)

38420.28 ボリンジャー:-1σ(25日)

38412.02 26週移動平均線

38010.07 ボリンジャー:-2σ(25日)

37951.42 ボリンジャー:-1σ(13週)

37599.85 ボリンジャー:-3σ(25日)

37344.04 均衡表基準線(週足)

37270.34 ボリンジャー:-2σ(13週)

37026.76 ボリンジャー:-1σ(26週)

36589.27 ボリンジャー:-3σ(13週)

35990.94 200日移動平均線

35641.51 ボリンジャー:-2σ(26週)

34256.25 ボリンジャー:-3σ(26週)

33593.09 均衡表雲上限(週足)

30793.88 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 80.88(前日85.12)

ST.Slow(9日) 84.33(前日85.84)



ST.Fast(13週) 66.65(前日54.08)

ST.Slow(13週) 55.41(前日47.96)



［2024年7月1日］



株探ニュース

