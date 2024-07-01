　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42567.79　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41182.53　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40675.70　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40061.14　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39994.63　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39797.28　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39650.93　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

39631.06　　★日経平均株価1日終値

39366.76　　6日移動平均線
39313.56　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39240.71　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39102.89　　均衡表転換線(日足)
38934.10　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38830.50　　25日移動平均線
38779.85　　均衡表転換線(週足)
38779.85　　均衡表基準線(日足)
38632.49　　13週移動平均線
38485.75　　均衡表雲下限(日足)
38420.28　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38412.02　　26週移動平均線
38010.07　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37951.42　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37599.85　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37344.04　　均衡表基準線(週足)
37270.34　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37026.76　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36589.27　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35990.94　　200日移動平均線
35641.51　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34256.25　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33593.09　　均衡表雲上限(週足)
30793.88　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　80.88(前日85.12)
ST.Slow(9日)　　84.33(前日85.84)

ST.Fast(13週)　 66.65(前日54.08)
ST.Slow(13週)　 55.41(前日47.96)

［2024年7月1日］

株探ニュース