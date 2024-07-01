【スイス】
小売売上高（5月）15:30
予想　N/A　前回　2.7%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）16:30
予想　N/A　前回　46.4

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）16:55
予想　43.4　前回　43.4

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）17:00
予想　45.6　前回　45.6

ドイツ消費者物価指数（速報）（6月）21:00
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)　
予想　2.2%　前回　2.4%（前年比)
予想　N/A　前回　0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.6%　前回　2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:30
予想　51.4　前回　51.4

【米国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）22:45
予想　51.7　前回　51.7

建設支出（5月）23:00　
予想　0.2%　前回　-0.1%（前月比)

ISM製造業景気指数（6月）23:00
予想　49.0　前回　48.7

※予定は変更されることがあります。