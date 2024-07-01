【スイス】

小売売上高（5月）15:30

予想 N/A 前回 2.7%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）16:30

予想 N/A 前回 46.4



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）16:55

予想 43.4 前回 43.4



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）17:00

予想 45.6 前回 45.6



ドイツ消費者物価指数（速報）（6月）21:00

予想 N/A 前回 0.1%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)

予想 N/A 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.6% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:30

予想 51.4 前回 51.4



【米国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）22:45

予想 51.7 前回 51.7



建設支出（5月）23:00

予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)



ISM製造業景気指数（6月）23:00

予想 49.0 前回 48.7



※予定は変更されることがあります。

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