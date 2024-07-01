これからの予定【経済指標】
【スイス】
小売売上高（5月）15:30
予想 N/A 前回 2.7%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）16:30
予想 N/A 前回 46.4
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）16:55
予想 43.4 前回 43.4
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）17:00
予想 45.6 前回 45.6
ドイツ消費者物価指数（速報）（6月）21:00
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)
予想 N/A 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.6% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:30
予想 51.4 前回 51.4
【米国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）22:45
予想 51.7 前回 51.7
建設支出（5月）23:00
予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)
ISM製造業景気指数（6月）23:00
予想 49.0 前回 48.7
※予定は変更されることがあります。
小売売上高（5月）15:30
予想 N/A 前回 2.7%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）16:30
予想 N/A 前回 46.4
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）16:55
予想 43.4 前回 43.4
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）17:00
予想 45.6 前回 45.6
ドイツ消費者物価指数（速報）（6月）21:00
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)
予想 N/A 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.6% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:30
予想 51.4 前回 51.4
【米国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）22:45
予想 51.7 前回 51.7
建設支出（5月）23:00
予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)
ISM製造業景気指数（6月）23:00
予想 49.0 前回 48.7
※予定は変更されることがあります。